Анекдоти дня: кращі приколи за 15 серпня

Кажуть, якщо є життя - то є і привід для жарту. І в цьому складно засумніватися, адже кожен з нас не раз сміявся над абсолютно буденними ситуаціями.

CityOboz підготував добірку кращих приколів за 15 серпня, щоб приводів посміхнутися сьогодні було ще більше.

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facebook.com/babaandkit

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facebook.com/konivjab

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Щоб розійтися зі своєю дівчиною, байкеру достатньо різко натиснути на газ.

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Вчені довели, що папуги, які живуть у тих, хто п`є, чудово розуміються на політиці і спорті.

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Автомобіль відрізняється від громадського транспорту тим, що ти сам обираєш дорогу, на якій будеш стояти в заторі.

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Намалював собі вуса і прийшов на роботу. Жінки з намальованими бровами сказали, що я дурень.

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Раніше CityOboz розповідав кращі анекдоти за 14 серпня.