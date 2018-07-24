25 июля 2018: какой сегодня праздник

25 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Христофора, Якова, Антона, Вероники и Марии, проведено первое испытание паровоза, родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 25 июля

Христофор, Яков, Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Также 25 июля

1814 - Английский изобретатель Джордж Стивенсон провёл первое испытание паровоза.

1895 - Свадьба будущих лауреатов Нобелевской премии Пьера Кюри и Марии Склодовской.

1909 - Луи Блерио перелетел пролив Ла-Манш на самолете собственной конструкции.

1947 - в Праге начался I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

1965 - на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта освистали и согнали его со сцены.

1978 - в г. Олдем (Англия) родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

1983 - трэш-метал группа Metallica выпускает свой дебютный альбом - "Kill ’Em All".

Родились 25 июля

1844 - Томас Эйкинс, американский художник, крупнейший в США мастер портрета и жанровых картин. Все свои картины писал с фотографий, что позволяло ему очень точно передавать натуру.

1967 - Мэтт Леблан, американский актер.

Как ранее писал CityOboz, в знаменитом издании расхвалили Киев.