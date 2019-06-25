"Больно невыносимо": Лазарев тронул сеть обращением к умершей маме Ефремова

Российский певец Сергей Лазарев назвал ушедшую из жизни советскую и российскую актрису Аллу Покровскую своим любимым педагогом.
"Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы спектакля "Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова" была именно она", - прокоментировал он на своей странице в Instagram.
Народная артистка РФ, мама актера Михаила Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня в возрасте 81 года.
Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы ! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии ! И я в том числе!! Это все она- Точная, Честная, Прямая, Мудрая!! Я счастлив , что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы- спектакля "Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова" была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание... из нашей десятки она взяла только меня.... Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь , что я не подвел вас!! Это Невероятная потеря !! Царствие Небесное и Светлая Память!! Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна.... больно невыносимо....
На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Также она была женой легенды советского кино Олега Ефремова. Пара познакомилась в театре "Современник", где она была молодой актрисой, а Ефремов главным режиссером.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о смерти звезды фильма "Овод".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!