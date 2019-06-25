"Больно невыносимо": Лазарев тронул сеть обращением к умершей маме Ефремова

Российский певец Сергей Лазарев назвал ушедшую из жизни советскую и российскую актрису Аллу Покровскую своим любимым педагогом.

"Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы спектакля "Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова" была именно она", - прокоментировал он на своей странице в Instagram.

Народная артистка РФ, мама актера Михаила Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня в возрасте 81 года.

На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Также она была женой легенды советского кино Олега Ефремова. Пара познакомилась в театре "Современник", где она была молодой актрисой, а Ефремов главным режиссером.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о смерти звезды фильма "Овод".

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