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"Больно невыносимо": Лазарев тронул сеть обращением к умершей маме Ефремова

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Российский певец Сергей Лазарев назвал ушедшую из жизни советскую и российскую актрису Аллу Покровскую своим любимым педагогом.

"Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы спектакля "Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова" была именно она", - прокоментировал он на своей странице в Instagram.

Народная артистка РФ, мама актера Михаила Ефремова Алла Покровская ушла из жизни 25 июня в возрасте 81 года.

Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы ! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии ! И я в том числе!! Это все она- Точная, Честная, Прямая, Мудрая!! Я счастлив , что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы- спектакля "Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова" была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание... из нашей десятки она взяла только меня.... Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь , что я не подвел вас!! Это Невероятная потеря !! Царствие Небесное и Светлая Память!! Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна.... больно невыносимо....

Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

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На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Также она была женой легенды советского кино Олега Ефремова. Пара познакомилась в театре "Современник", где она была молодой актрисой, а Ефремов главным режиссером.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о смерти звезды фильма "Овод".

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