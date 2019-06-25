"Боляче нестерпно": Лазарев розчулив мережу зверненням до померлої мами Єфремова

Російський співак Сергій Лазарєв назвав радянську і російську актрису, що пішла з життя, Аллу Покровську своїм улюбленим педагогом.

"Я щасливий, що я вчився у неї кілька років в школі-студії МХАТ, гордий тим, що режисером моєї дипломної роботи вистави" Кілька Днів із Життя Олексія Карамазова "була саме вона", - прокоментував він на своїй сторінці в Instagram.

Народна артистка РФ, мама актора Михайла Єфремова Алла Покровська пішла з життя 25 червня у віці 81 року.

На рахунку актриси більше тридцяти робіт в радянському і російському кінематографі. Також вона була дружиною легенди радянського кіно Олега Єфремова. Пара познайомилася в театрі "Современник", де вона була молодою актрисою, а Єфремов головним режисером.

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