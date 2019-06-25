ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Жіночий журнал

"Боляче нестерпно": Лазарев розчулив мережу зверненням до померлої мами Єфремова

117Читати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв назвав радянську і російську актрису, що пішла з життя, Аллу Покровську своїм улюбленим педагогом.

"Я щасливий, що я вчився у неї кілька років в школі-студії МХАТ, гордий тим, що режисером моєї дипломної роботи вистави" Кілька Днів із Життя Олексія Карамазова "була саме вона", - прокоментував він на своїй сторінці в Instagram.

Народна артистка РФ, мама актора Михайла Єфремова Алла Покровська пішла з життя 25 червня у віці 81 року.

Не стало Алли Борисівни Покровської! Геніального і мудрої людини, мого улюбленого педагога і актриси! Кілька поколінь акторів вдячні Аллі Борисівні за те, що вони вміють в професії! І я в тому числі!! Це все вона-Точна, Чесна, Пряма, Мудра !! Я щасливий, що я вчився у неї кілька років в школі-студії МХАТ, гордий тим, що режисером моєї дипломної роботи-вистави "Кілька Днів ІЗ Життя Олексія Карамазова" була саме вона. На моєму вступі до школи-студії, я потрапив саме до неї на прослуховування ... з нашої десятки вона взяла тільки мене .... Алла Борисівна! спасибі за той шанс 20 років тому, я дуже сподіваюся, що я не підвів вас !! Це Неймовірна втрата !! Царство Небесне і Світла Пам'ять !! Пішли з життя всі наші художні керівники курсу .. спочатку Роман Козак, потім недавно Дмитро Брусникин, і ось тепер Алла Борисівна .... боляче нестерпно ....

Допіс, Поширення Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Новини
Розкішне весілля Гросу у Венеції: з'явилися нові фото зірок на святі

На рахунку актриси більше тридцяти робіт в радянському і російському кінематографі. Також вона була дружиною легенди радянського кіно Олега Єфремова. Пара познайомилася в театрі "Современник", де вона була молодою актрисою, а Єфремов головним режисером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про смерть зірки фільму "Овід".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel