"Боляче нестерпно": Лазарев розчулив мережу зверненням до померлої мами Єфремова

Російський співак Сергій Лазарєв назвав радянську і російську актрису, що пішла з життя, Аллу Покровську своїм улюбленим педагогом.
"Я щасливий, що я вчився у неї кілька років в школі-студії МХАТ, гордий тим, що режисером моєї дипломної роботи вистави" Кілька Днів із Життя Олексія Карамазова "була саме вона", - прокоментував він на своїй сторінці в Instagram.
Народна артистка РФ, мама актора Михайла Єфремова Алла Покровська пішла з життя 25 червня у віці 81 року.
Не стало Алли Борисівни Покровської! Геніального і мудрої людини, мого улюбленого педагога і актриси! Кілька поколінь акторів вдячні Аллі Борисівні за те, що вони вміють в професії! І я в тому числі!! Це все вона-Точна, Чесна, Пряма, Мудра !! Я щасливий, що я вчився у неї кілька років в школі-студії МХАТ, гордий тим, що режисером моєї дипломної роботи-вистави "Кілька Днів ІЗ Життя Олексія Карамазова" була саме вона. На моєму вступі до школи-студії, я потрапив саме до неї на прослуховування ... з нашої десятки вона взяла тільки мене .... Алла Борисівна! спасибі за той шанс 20 років тому, я дуже сподіваюся, що я не підвів вас !! Це Неймовірна втрата !! Царство Небесне і Світла Пам'ять !! Пішли з життя всі наші художні керівники курсу .. спочатку Роман Козак, потім недавно Дмитро Брусникин, і ось тепер Алла Борисівна .... боляче нестерпно ....
На рахунку актриси більше тридцяти робіт в радянському і російському кінематографі. Також вона була дружиною легенди радянського кіно Олега Єфремова. Пара познайомилася в театрі "Современник", де вона була молодою актрисою, а Єфремов головним режисером.
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