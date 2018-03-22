В эту пятницу, 23 марта, начинается правозащитный фестиваль Docudays UA, на котором покажут много хорошего документального кино. Нельзя пропускать такое событие, но и брать отпуск на фестивальную неделю не входит в мои планы. Поэтому я сделала себе подборочку фильмов на каждый день, которые я теоретически успеваю посмотреть с учетом моего стандартного рабочего графика: после 18:00 или в выходные. Из-за таких ограничений по времени некоторые хорошие ленты были незаслуженно пропущены. Ну что ж, они, наверное, попали в другие обзоры.

Суббота, 24 Марта

Фестиваль открывается в пятницу, но на открытие я не попадаю. Зато в субботу будут повторять фильм-открытие "Женщина в плену" . Это венгерская лента о женщине по имени Мариша, которая живет фактически в рабстве - у нее отобрали документы и заставляют работать по 20 часов в сутки. Тот случай, когда кино не просто констатирует факт или проблему, а влияет на судьбу своей героини - потому присутствие режиссера и камеры наводит Маришу на мысли о побеге.

11:15 Кинотеатр "Октябрь"

В тот же день покажут потенциально интересный фильм "Почти небеса" о 17-летней девушке, работающей в похоронном бюро. Конечно, она там работает не от хорошей жизни, а потому, что должна содержать родственников. Но она остается подростком, с ветром в голове и большими мечтами. Эта лента обещает также познакомить с китайской спецификой похоронных обрядов и ведения бизнеса. Фильм был награжден на Берлинском кинофестивале, а это определенный знак качества.

19:00, кинотеатр "Украина"

Воскресенье, 25 март

Если соберусь с мыслями и уговорю себя не бояться и не плакать, то пойду на фильм "Последние люди в Алеппо" . Это лента сирийского режиссера о кровавой войне, которая продолжается и сейчас. Она рассказывает о людях из организации "Белые каски" - это сирийцы, которые первыми приходят на места бомбардировок и пытаются спасти пострадавших.

Фильм получил много фестивальных награду, в том числе в Санденсе, и был номинирован в этом году на "Оскар" как лучший документальный фильм.

21:15, кинотеатр "Украина"

Понедельник, 26 марта

Планирую для разнообразия сходить на украинский фильм, и это, похоже, будет "Почти 10 000 избирателей" . Лента о маленьком городке Ильинцы в Винницкой области. Городок живет теми же темами и проблемами, что и вся страна - сначала Революция Достоинства, потом война на Востоке. Толпа сносит Ленина, активисты пытаются как-то изменить жизнь Ильинцев. Сняла фильм молодая режиссер Ульяна Осовская, это второй ее фильм, если верить фильмографии на сайте Docudays UA. Хочу увидеть свежую кровь нашей документалистики.

20:15, кинотеатр "Октябрь"

Вторник, 26 Марта

Во вторник буду выбирать между фильмами "Макала" и "Нелюдимая земля". Оба они о далеких и экзотических для нас странах - Конго и острове Пасхи. Обе ленты обещают не только (не столько?) интересные истории, сколько картину жизни в этих странах.

"Макалу" рассказывает о молодом крестьянине, который вынужден был отправиться в путь на заработки, и в дороге выяснил для себя что-то важное. Лента имеет несколько фестивальных наград, в частности получила награду в Каннах.

19:00, кинотеатр "Украина"

"Нелюдимая земля" - это про тюрьму на острове Пасхи, о местных жителях моаи, которые долго жили фактически в статусе рабов, и о знаменитых статуях, которые всегда интересовали цивилизованное человечество гораздо больше, чем тюрьма и положение аборигенов.

21:15, кинотеатр "Украина"

Среда, 28 Март

Планирую попасть на фильм "Белый свет" глазами Далиборека " . Фильм рассказывает о 40-летнем неонацисте по имени Далиборек, который до сих пор живет с мамой, имеет низкоквалифицированную работу и очень недоволен жизнью. В основном он занят тем, что кого-то ненавидит.

"Он ненавидит свою работу, цыган, евреев, беженцев, гомосексуалистов, Меркель, пауков и стоматологов", - сообщает нам аннотация. Прекрасно, надо брать, фильм обещает быть трагикомедией. Кажется, здесь присутствует также развитие характера героя. Возможно, он немного сократит этот длинный список того, что ненавидит.

19:00, кинотеатр "Украина"

Четвергом, 27 марта

В этот день я бы пошла на фильм "Уход" о буддийском священнослужителе в Японии, который работает со склонными к самоубийству людьми. Он помогает им вновь обрести смысл жизни, но настолько проникается их мировоззрением, что уже и сам не знает, есть ли у него этот смысл.

20:15, кинотеатр "Октябрь"

Желаю вам приятного просмотра и хорошей фестивальной недели. Не упустите возможность посмотреть качественное документальное кино.