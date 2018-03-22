В эту пятницу, 23 марта, начинается правозащитный фестиваль Docudays UA, на котором покажут много хорошего документального кино. Нельзя пропускать такое событие, но и брать отпуск на фестивальную неделю не входит в мои планы. Поэтому я сделала себе подборочку фильмов на каждый день, которые я теоретически успеваю посмотреть с учетом моего стандартного рабочего графика: после 18:00 или в выходные. Из-за таких ограничений по времени некоторые хорошие ленты были незаслуженно пропущены. Ну что ж, они, наверное, попали в другие обзоры.
Суббота, 24 Марта
Фестиваль открывается в пятницу, но на открытие я не попадаю. Зато в субботу будут повторять фильм-открытие "Женщина в плену" . Это венгерская лента о женщине по имени Мариша, которая живет фактически в рабстве - у нее отобрали документы и заставляют работать по 20 часов в сутки. Тот случай, когда кино не просто констатирует факт или проблему, а влияет на судьбу своей героини - потому присутствие режиссера и камеры наводит Маришу на мысли о побеге.
11:15 Кинотеатр "Октябрь"
В тот же день покажут потенциально интересный фильм "Почти небеса" о 17-летней девушке, работающей в похоронном бюро. Конечно, она там работает не от хорошей жизни, а потому, что должна содержать родственников. Но она остается подростком, с ветром в голове и большими мечтами. Эта лента обещает также познакомить с китайской спецификой похоронных обрядов и ведения бизнеса. Фильм был награжден на Берлинском кинофестивале, а это определенный знак качества.
19:00, кинотеатр "Украина"
Воскресенье, 25 март
Если соберусь с мыслями и уговорю себя не бояться и не плакать, то пойду на фильм "Последние люди в Алеппо" . Это лента сирийского режиссера о кровавой войне, которая продолжается и сейчас. Она рассказывает о людях из организации "Белые каски" - это сирийцы, которые первыми приходят на места бомбардировок и пытаются спасти пострадавших.
Фильм получил много фестивальных награду, в том числе в Санденсе, и был номинирован в этом году на "Оскар" как лучший документальный фильм.
21:15, кинотеатр "Украина"
Понедельник, 26 марта
Планирую для разнообразия сходить на украинский фильм, и это, похоже, будет "Почти 10 000 избирателей" . Лента о маленьком городке Ильинцы в Винницкой области. Городок живет теми же темами и проблемами, что и вся страна - сначала Революция Достоинства, потом война на Востоке. Толпа сносит Ленина, активисты пытаются как-то изменить жизнь Ильинцев. Сняла фильм молодая режиссер Ульяна Осовская, это второй ее фильм, если верить фильмографии на сайте Docudays UA. Хочу увидеть свежую кровь нашей документалистики.
20:15, кинотеатр "Октябрь"
Вторник, 26 Марта
Во вторник буду выбирать между фильмами "Макала" и "Нелюдимая земля". Оба они о далеких и экзотических для нас странах - Конго и острове Пасхи. Обе ленты обещают не только (не столько?) интересные истории, сколько картину жизни в этих странах.
"Макалу" рассказывает о молодом крестьянине, который вынужден был отправиться в путь на заработки, и в дороге выяснил для себя что-то важное. Лента имеет несколько фестивальных наград, в частности получила награду в Каннах.
19:00, кинотеатр "Украина"
"Нелюдимая земля" - это про тюрьму на острове Пасхи, о местных жителях моаи, которые долго жили фактически в статусе рабов, и о знаменитых статуях, которые всегда интересовали цивилизованное человечество гораздо больше, чем тюрьма и положение аборигенов.
21:15, кинотеатр "Украина"
Среда, 28 Март
Планирую попасть на фильм "Белый свет" глазами Далиборека " . Фильм рассказывает о 40-летнем неонацисте по имени Далиборек, который до сих пор живет с мамой, имеет низкоквалифицированную работу и очень недоволен жизнью. В основном он занят тем, что кого-то ненавидит.
"Он ненавидит свою работу, цыган, евреев, беженцев, гомосексуалистов, Меркель, пауков и стоматологов", - сообщает нам аннотация. Прекрасно, надо брать, фильм обещает быть трагикомедией. Кажется, здесь присутствует также развитие характера героя. Возможно, он немного сократит этот длинный список того, что ненавидит.
19:00, кинотеатр "Украина"
Четвергом, 27 марта
В этот день я бы пошла на фильм "Уход" о буддийском священнослужителе в Японии, который работает со склонными к самоубийству людьми. Он помогает им вновь обрести смысл жизни, но настолько проникается их мировоззрением, что уже и сам не знает, есть ли у него этот смысл.
20:15, кинотеатр "Октябрь"
Желаю вам приятного просмотра и хорошей фестивальной недели. Не упустите возможность посмотреть качественное документальное кино.
Читайте все новости по теме "Kyiv.City" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.