Цієї п'ятниці, 23 березня, починається правозахисний фестиваль Docudays UA, на якому покажуть багато хорошого документального кіно. Не можна пропускати таку подію, але й брати відпустку на фестивальний тиждень не входить у мої плани. Тому я зробила собі добірочку фільмів на кожен день, які я теоретично встигаю подивитися з урахуванням мого стандартного робочого графіку: після 18:00 або у вихідні. Через такі часові обмеження деякі хороші стрічки були незаслужено пропущені, ну що ж, вони, напевне, потрапили в інші огляди.

Субота, 24 березня

Фестиваль відкривається в п’ятницю, але на відкриття я не потрапляю, бо там вхід за запрошенням. Але в суботу будуть повторювати фільм-відкриття "Жінка в полоні". Це угорська стрічка про жінку на ім'я Маріш, яка живе фактично в рабстві – у неї відібрали документи і змушують працювати по 20 годин на добу. Той випадок, коли кіно не просто констатує факт чи проблему, а впливає на долю своєї героїні – бо присутність режисера і камери наводить Маріш на думки про втечу.

11:15, Кінотеатр “Жовтень”

У той же день буде потенційно цікавий фільм "Майже небеса" про 17-літню дівчину, що працює у похоронному бюро. Звичайно, вона там працює не від хорошого життя, а тому, що має утримувати родичів. Але вона залишається підлітком, з вітром у голові та великими мріями. Ця стрічка обіцяє також познайомити з китайською специфікою похоронних обрядів та ведення бізнесу. Фільм був нагороджений на Берлінському кінофестивалі, а це певний знак якості.

19:00, кінотеатр “Україна”

Неділя, 25 березня

Якщо зберуся з думками і вмовлю себе не боятися і не плакати, то піду на фільм "Останні люди в Алеппо". Це стрічка сирійського режисера про найкривавішу війну із тих, що триває зараз. Вона розповідає про людей з організації "Білі шоломи" – це сирійці, які першими приходять на місця бомбардувань і намагаються врятувати постраждалих.

Фільм отримав багато фестивальних нагороду, у тому числі у Санденсі, та був номінований цього року на "Оскар" як найкращий документальний фільм.

21:15, кінотеатр "Україна"

Понеділок, 26 березня

Планую для різноманітності сходити на український фільм, і це, схоже, буде "Майже 10 000 виборців". Він про маленьке містечко Іллінці у Вінницькій області. Містечко живе тими ж темами і проблемами, що і вся країна – спочатку Революція Гідності, потім війна на Сході. Натовп зносить Леніна, активісти намагаються якось змінити життя Іллінців. Зняла фільм молода режисерка Уляна Осовська, це другий її фільм, якщо вірити фільмографії на сайті Docudays UA. Хочу побачити свіжу кров нашої документалістики.

20:15, кінотеатр “Жовтень”

Вівторок, 26 березня

У вівторок буду вибирати між фільмами "Макала" і "Відлюдна земля". Вони обоє про далекі від нас та екзотичні для нас країни – про Конго та острів Пасхи. Обидва фільми обіцяють не тільки (чи не стільки?) цікаві історії, а ще картину життя в цих країнах.

"Макала" розповідає про молодого селянина, який змушений вирушити в дорогу на заробітки, і в цій дорозі з'ясовує для себе щось важливе. Стрічка має декілька фестивальних нагород, зокрема отримала відзнаку в Каннах.

19:00, кінотеатр “Україна”

"Відлюдна земля" – це про в'язницю на острові Пасхи, про місцевих жителів моаї, які довго жили фактично в статусі рабів, та про знамениті статуї, які завжди цікавили цивілізоване людство значно більше, ніж тюрма та становище аборигенів.

21:15, кінотеатр "Україна"

Середа, 28 березня

Планую потрапити на фільм "Білий світ" очима Даліборека". Фільм розповідає про 40-річного неонациста на ім’я Даліборек, який досі живе з мамою, має низькокваліфіковану роботу і сильно незадоволений життям. В основному він зайнятий тим, що когось ненавидить.

"Він ненавидить свою роботу, циганів, євреїв, біженців, гомосексуалів, Меркель, павуків та стоматологів", - повідомляє нам анотація. Прекрасно, треба брати, фільм обіцяє бути трагікомедією. Здається, у фільмі є також розвиток характеру героя, можливо, він трохи зменшить цей довжелезний список того, що він ненавидить.

19:00, кінотеатр "Україна"

Четвер, 27 березня

У цей день я би пішла на фільм "Відхід" про буддійського священнослужителя у Японії, який працює зі схильними до самогубства людьми. Він допомагає їм знову віднайти сенс життя. Але він настільки переймається їхнім світоглядом, що уже й сам не знає, чи є у нього той самий сенс.

20:15, кінотеатр "Жовтень"

Бажаю вам приємного перегляду і гарного фестивального тижня. Не пропускайте чудову нагоду подивитися якісне документальне кіно.