Выжить в Одессе: 10 правил для туристов

Если для приезжих летняя Одесса это райский уголок с морем и пляжами, то вот для самих одесситов это не самый любимый сезон. Грязные пляжи, пьяные драки и плавки в театре бесят жителей города, пишет Vgorode.

Правило первое: не мусорить на пляже

Оставленными в песке окурками и объедками завтра, вполне вероятно, будут играть ваши дети. Оставлять горы мусора на пляжах, не лучшая идея.

Правило второе: не надо устраивать на пляже банкеты

Хорошо, что вы решили весь день провести у моря, но не надо превращать пляж в банкетный зал. Мало кому понравится слушать ваш смех, веселые крики и наблюдать за тем, как вы едите.

Правило третье: следить за своими детьми

Дети на пляже всегда должны быть под присмотром родителей. Даже, когда у родителей отпуск.

Правило четвертое: никаких расчесок и лака для ногтей в транспорте

Если вы сильно опаздываете, не стоит расчесывать волосы, красить ногти и делать макияж в общественном транспорте. На море не надо никуда спешить.

Правило пятое: нельзя приходить в театр в плавках

Для похода в театр существует определенный дресс-код: рубашка, брюки, туфли. Как видите плавок и шлепанцев в списке нет.

Правило шестое: пить алкоголь в общественных местах запрещено

Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено не только законом, но и здравым смыслом: а) ваше пьяное поведение может помешать другим; б) это может быть опасно для вашей жизни.

Правило седьмое: не стоит разговаривать по телефону в транспорте

Только вашей маме интересно, что вы съели на завтрак. Ваших случайных попутчиков, это мало волнует.

Правило восьмое: голые и потные спины тут не в почете

На пляже - в плавках, а в городе - в одежде. Стоит одеваться, когда едете в транспорте, мало кому нравятся голые потные спины.

Правило девятое: велодорожка - велосипедистам

На Трассе здоровья есть велодорожки и зона для пешеходов. Стоит это запомнить, если не хотите быть сбитым велосипедистом, который ехал в своей “полосе”.

Правило десятое: оставьте стереотипы про Одессу в своем городе

Нет, в Одессе не говорят так как в сериале “Ликвидатор”. Если гулять не только по Дерибасовской, то можно заметить, что Одесса большой интересный город, который вовсе не такой как в кино.

Как сообщал CityOboz, в Одессе появилась туристическая полиция.