Вижити в Одесі: 10 правил для туристів

Якщо для приїжджих літня Одеса це райський куточок з морем і пляжами, то ось для самих одеситів це не найулюбленіший сезон. Брудні пляжі, п'яні бійки і плавки в театрі дратують жителів міста, пише Vgorode.

Правило перше: не смітити на пляжі

Залишеними в піску недопалками і недоїдками завтра, цілком ймовірно, будуть грати ваші діти. Залишати гори сміття на пляжах, не найкраща ідея.

Правило друге: не треба влаштовувати на пляжі банкети

Добре, що ви вирішили весь день провести біля моря, але не треба перетворювати пляж в банкетну залу. Мало кому сподобається слухати ваш сміх, веселі крики і спостерігати за тим, як ви їсте.

Правило третє: стежити за своїми дітьми

Діти на пляжі завжди повинні бути під наглядом батьків. Навіть, коли у батьків відпустка.

Правило четверте: ніяких гребінців і лаку для нігтів в транспорті

Якщо ви сильно спізнюєтеся, не варто розчісувати волосся, фарбувати нігті і робити макіяж в громадському транспорті. На морі не треба нікуди поспішати.

Правило п'яте: не можна приходити в театр в плавках

Для походу в театр існує певний дрес-код: сорочка, штани, туфлі. Як бачите плавок і шльопанців в списку немає.

Правило шосте: пити алкоголь в громадських місцях заборонено

Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях заборонено не тільки законом, а й здоровим глуздом: а) ваша п'яна поведінка може заважати іншим; б) це може бути небезпечно для вашого життя.

Правило сьоме: не варто розмовляти по телефону в транспорті

Тільки вашій мамі цікаво, що ви з'їли на сніданок. Ваших випадкових попутників, це мало хвилює.

Правило восьмий: голі і пітні спини тут не в пошані

На пляжі - в плавках, а в місті - в одязі. Варто одягатися, коли їдете в транспорті, мало кому подобаються голі спітнілі спини.

Правило дев'ятий: велодоріжка - велосипедистам

На Трасі здоров'я є велодоріжки і зона для пішоходів. Варто це запам'ятати, якщо не хочете бути збитим велосипедистом, який їхав у своїй "смузі".

Правило десяте: залиште стереотипи про Одесу в своєму місті

Ні, в Одесі не говорять так як в серіалі "Ліквідатор". Якщо гуляти не тільки по Дерибасівській, то можна помітити, що Одеса велике, цікаве місто, яке вигладяє зовсім не так як в кіно.

Як повідомляв CityOboz, в Одесі з'явилася туристична поліція.