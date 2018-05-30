Велосипеды и собаки: в Одессе появилась туристическая полиция

В Одессе начала работу туристическая полиция. Как сообщает УНИАН, ее представили 30 мая в районе пляжа "Аркадия".

По словам заместителя министра внутренних дел Вадим Трояна, который принял участие в церемонии, это первое подобное подразделение в Украине. Создали его с целью охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области.

В состав нового подразделения вошло около 400 правоохранителей, в том числе велопатрули, пешие патрули, автопатрули, кинологи со специально обученными собаками, а также порядка 200 бойцов Нацгвардии.

Копы будут нести службу круглосуточно на пляжах, в зеленых зонах и центре Одессы семь дней в неделю, с 1 июня по 30 сентября. Планируется задействовать порядка 40 велосипедов с электроприводами, в том числе в Одессе на Трассе здоровья (включая "Ланжерон" и "Аркадию").

Копы будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы на повреждение и пропажу имущества, а также анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

"Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений", - подчеркнул замминистра и напомнил, что Одесскую область ежегодно посещают более 6 млн туристов и отдыхающих, в том числе иностранцы.

Сообщается также, что скоро подобные патрули появятся в курортном поселке Затока под Одессой. В перспективе в регионе будет действовать 17 туристических полицейских станций.

Как писал CityOboz, в Одессе откроют эпатажный пляж.