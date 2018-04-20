Ужасы нашего городка: что ненавидят украинцы

Местами жизнь украинских горожан выглядит настоящим испытанием, а обычный день превращается в квест со сложными заданиями. Вжаться в переполненную маршрутку, не получить по носу в метро, не вступить в собачью какашку, вовремя выбраться из толпы на нужной остановке и не сломать при этом руку – миссия невыполнима даже для самых опытных игроков в тетрис. А когда с гордостью справился с одной неприятностью – смело переходи на новый уровень. И если ты счастливчик, то встреча с хитрым ворюгой или водителем-хамом – твой джек-пот в этой безумной и бесконечной игре.

CityOboz составил список вещей, с которыми жители украинских городов сталкиваются каждый день. А что больше всего ненавидите вы?

Ад в общественном транспорте

Общественный транспорт играет такую же важную роль в городе, как кровь в сосудах человека. Если он останавливается, жизнь в городе замирает. Обычное ДТП или поломка автобуса может парализовать движение на несколько часов, и тогда множество людей опаздывают на работу или важную встречу.

Александр Марущак / kiev.segodnya.ua

Испортить не только настроение, но и одежду поможет давка в час пик. Кроме того, ездить в маршрутках в жаркую погоду порой бывает просто невыносимо. Старые, изношенные автобусы разваливаются прямо на ходу, теряя по дороге колеса и травмируя пассажиров.

"Американские горки" на дорогах и пробки

Избежать давки в транспорте можно, пересев из маршрутки в собственный автомобиль. Однако уйти от пробок и разбитых дорог водители не могут. Остановиться в парализованном потоке машин или на полном ходу въехать в выбоину – обычное дело для горожанина. Украинские дороги из года в год становятся только хуже и с каждой новой весной водителям все сложнее без "приключений" добраться до пункта назначения.

Вездесущий мусор

Современные города производят огромное количество отходов. Переполненные урны и мусорные баки, усыпанная окурками и обертками конфет земля, разбросанные пластиковые бутылки и посуда – все это каждый день можно увидеть возле высоток, в парках, на остановках и обочинах дорог.

Вспомним только мусорную эпопею во Львове, когда город несколько месяцев был завален отходами. А грузовики с "нелегальным" мусором не раз останавливали вблизи Житомира, Киева, Днепра и других населенных пунктов Украины.

Жителям городов приходится постоянно терпеть неприятный запах от бытового мусора, который в теплую погоду только усиливается. А еще – повсеместно наступать на собачьи какашки.

Плесень и изуродованные фасады многоэтажек

Отсутствие контроля за фасадами многоэтажек также доставляет огромный дискомфорт горожанам. Из-за неправильного утепления домов на стенах соседей может появится плесень. Кроме того, лоскутное утепление квартир, настраивание балконов разных размеров и форм уродуют внешний вид высоток.

Алла Чиж, Facebook

Бесконтрольная наружная реклама

Огромные вывески в маршрутках, изуродованные плакатами станции метро, заклеенные объявлениями столбы и деревья – все это у многих вызывает настоящую ненависть. Города теряют свою индивидуальность, становятся монотонными и похожими друг на друга.

Станция метро "Лыбедская", апрель 2018 года / Obozrevatel

Преступность

Чем больше город, тем больше в нем развита преступность. Украинцы становятся жертвами грабежей, угонов, убийств и изнасилований. Мелкие воришки или криминальные авторитеты в поисках заработка мигрируют от одного района к другому. Из-за нашествия преступников горожане не чувствуют себя в безопасности. Отметим, что в 2017 году в пятерку самых опасных городов Украины попали Николаев, Северодонецк, Киев, Кропивницкий и Запорожье. А вот наиболее безопасным областным центром Украины был признан Хмельницкий.

Дорогое жилье

Жить в большинстве украинских городов дорого. Из-за большого спроса цены на недвижимость просто зашкаливают. Поэтому позволить себе жить даже в небольшом частном доме может не каждый. Вместо этого приходится выбирать между покупкой/ арендой маленьких квартир или даже комнат в старом общежитии.

Отключение воды

Жители украинских городов часто страдают из-за отсутствия горячей или даже холодной воды. Серьезные поломки и плановые ремонты, которые часто затягиваются на срок от трех недель до трех месяцев, могут оставить без водоснабжения половину города. А масла в огонь подливают соседи-должники, которые годами не платят за коммуналку. Бойлера у тебя до сих пор нет, на дворе +30, а ты изо дня в день моешься в тазике с кипяченой водой, правда знакомо? А в некоторых городах о централизованном снабжении горячей водой давно забыли.

Шум

Жить в многоэтажном доме, особенно возле оживленных магистралей или популярных заведений, – значит, терпеть постоянный шум. С самого утра и до поздней ночи горожанам приходится слушать какофонию звуков – несущихся по дороге автомобилей, шум пролетающих над землей самолетов, соседа с дрелью за стеной или веселую компанию на улице.

Назойливые туристы

Горожане не любят назойливых и неаккуратных туристов, которые ходят толпами и мусорят на улицах. Коренные жители часто переживают за уникальную природу или архитектуру, которую туристы могут просто уничтожить.

Отметим, что многое из нашего списка в украинских городах легко исправить, нужно только захотеть перемен и начать бороться за качество жизни.

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