Подземный террор: как реклама уродует киевское метро

Метро — самый популярный вид транспорта в Киеве. Ежедневно столичной подземкой пользуется около полутора миллиона человек, за 2017 год она перевезла почти 500 миллионов пассажиров.

Станция метро "Дворец Украина" Obozrevatel

Пять станций киевского метро признаны памятниками архитектуры, а одна вошла в топ-20 самых красивых станций мира по версии The Guardian.

К несчастью, все эти регалии и достижения не мешают киевскому метро утопать в пестрой рекламе, напрочь убивающей всю красоту и величие.

С каждым годом киевляне все с большим трудом узнают знакомые с детства места - на многих станциях оклеен буквально каждый метр, от пола до потолка. Помимо того, что подобная реклама уродует станции, она еще и создает ряд вполне ощутимых проблем.

CityOboz решил напомнить, как выглядят станции Киевского метро без рекламы, разобраться, кто виноват в сложившейся ситуации, и узнать, как должны размещать рекламу в метро цивилизованные люди.

Станция "Крещатик"

"Крещатик" — одна из пяти старейших станций киевского метро (открыта 6 ноября 1960 года) и одно из самых популярных мест встречи в центре города. Имеет статус памятника архитектуры местного значения с охранным номером 169.

Если желтовато-розовый мрамор, майоликовые вставки с растительными орнаментами и изображения подсолнухов и кукурузы (привет "сельскохозяйственной революции" Хрущёва) еще можно разглядеть, то со входом в вестибюль станции все гораздо сложнее. Он так обильно увешан пестрой разноформатной рекламой, что несведущему человеку найти его не так просто. И это одна из главных проблем рекламы в метро — она создает информационный шум и мешает ориентироваться в пространстве.

Как выглядел бы вход в вестибюль станции без рекламы Фото предоставлено "Агентами Змін"

Станция метро "Крещатик", апрель 2018 года Obozrevatel

Александр Колодько, главный дизайнер "Агентів Змін":

"Большая проблема — совмещение рекламы с навигацией. Так делать вообще нельзя, потому что навигация становится менее заметной. Реклама мешает ее найти и пользоваться ею. Когда появится новая навигация, то в правилах должны быть прописаны ограничения для рекламы — она должна быть не ближе чем в двух метрах от указателей".

Станция "Льва Толстого"

Станция открыта 19 декабря 1981 года. Ее оформление посвящено творчеству писателя Льва Толстого. Белый мрамор и стилизованные подсвечники-светильники призваны создавать атмосферу первого бала Наташи Ростовой. Однако сейчас из-за тотального рекламного брендирования станция больше напоминает одну из пестрых вывесок, расплодившихся в городе "лотерей", чем бальный зал.

Станция метро "Льва Толстого" wikipedia.org

Станция метро "Льва Толстого", апрель 2018 года Obozrevatel

Станция "Майдан Незалежности"

Станцию открыли 17 декабря 1976 года. Сначала она называлась "Площадь Калинина", потом "Площадь Октябрьской революции". Свое нынешнее название станция получила в 1991 году. Ее отличительная черта — необычная форма колонн: те словно сложены из плиссированной белой бумаги. Сейчас эту "фишку" вряд ли кто-то оценит. Напомним, как колонны выглядят без рекламы.

Станция метро "Майдан незалежности" metro.kiev.ua

Станция метро "Майдан незалежности", апрель 2018 года Obozrevatel

Александр Колодько, главный дизайнер "Агентів Змін":

"Рекламные компании выжимают максимум из своих контрактов. Заклеивают полностью станции, это же ужас. К тому же мрамор под этой пленкой не "дышит" и впоследствии разрушается, так что реклама в прямом смысле разрушает метро".

Станция "Олимпийская"

Станцию открыли 19 декабря 1981 года. Пилоны и путевые стены облицованы серым мрамором и подсвечены небольшими бра, на потолке вытянулся ряд круглых хромированных светильников. На стене платформы — композиция в форме олимпийских колец и огня, составленная из красной и синей смальты разных оттенков. Красивая задумка, но рядом с неподходящей по цвету рекламой выглядит станция жутковато.

Станция метро "Олимпийская" metro.kiev.ua

Станция метро "Олимпийская", апрель 2018 года Obozrevatel

Станция "Дворец спорта"

Открыта 31 декабря 1989 года. Свод в центральном зале имеет необычную форму — он не радиальный, а трапециевидный, с закругленными углами. Колонны, хотя под рекламой это сейчас и не заметно, облицованы необычным зеленым кубинским мрамором.

Станция метро "Дворец спорта" bigkiev.com.ua

Станция метро "Дворец спорта", апрель 2018 года Obozrevatel

Станция "Театральная"

Открыта 6 ноября 1987 года. Поначалу станция называлась "Ленинская", и многие наверняка помнят бронзовый бюст вождя пролетариата в торце станции. Сейчас бюста нет, а сам торец закрыт фальш-стеной с нарисованным на ней зрительным залом Киевской оперы. Под рекламным брендированием станции спрятан гранит красно-коричневых тонов.

Станция метро "Театральная" mirmetro.net

Станция метро "Театральная", апрель 2018 года Obozrevatel

Станция "Лыбедская"

Открыта 30 декабря 1984 года под названием "Дзержинская". Путевые стены облицованы розовым мрамором. На сводчатом потолке расположились необычные светильники из латунных труб. Но главная отличительная черта станции — пилоны. Они "раскрыты" внутрь.

Станция метро "Лыбедская" metro.kiev.ua

Станция метро "Лыбедская", апрель 2018 года Obozrevatel

Станция "Шулявская"

Станцию "Завод “Большевик" (прежнее название) открыли 5 ноября 1963 года. В торце зала — художественное панно, изображающее рабочих на фоне завода с символом мирного атома в руке. Подземные залы и промежуточный вестибюль отделаны разноцветной керамической плиткой, по которой можно ориентироваться, если вдруг не услышал название станции (ведь спутать просто не с чем).

Со стороны тоннелей эту плитку еще можно увидеть, а вот со стороны платформы все оклеено рекламой, да еще и очень не подходящей по цвету.

Станция метро "Шулявская" nv.ua

Станция метро "Шулявская", апрель 2018 года Obozrevatel

Станция "Дворец Украина"

Открыта 30 декабря 1984 года под названием "Красноармейская". Оформление полностью соответствует прежнему названию: пилоны облицованы стилизованной под пламя красной смальтой, в торце зала — композиция с изображением красноармейца, а на путевых стенах — красные звезды. В 2015 году "Красноармейца" и звезды закрыли.

Станция метро "Дворец Украина" metro.kiev.ua

Станция метро "Дворец Украина", апрель 2018 года Obozrevatel

Александр Колодько, главный дизайнер "Агентів Змін":

"Рекламы в метро действительно много. Хотя за пару лет ее стало меньше, потому что заканчиваются контракты, которые были заключены на 10-20 лет. Большинство рекламы сейчас размещено по таким контрактам, которые компании смогли урвать с предшественниками. Те же тарелки для выдачи сдачи в кассах: там договор еще на несколько лет вперед. Хорошие примеры рекламы в метро на Западе: Вена, Будапешт, Лондон, Афины".

Как разместить рекламу в метро?

Размещение рекламы в метрополитене регулируется "Порядком розміщення реклами в м. Києві". Этому вопросу посвящен целый раздел о рекламе на транспорте, но вот беда - детализация как таковая в нем отсутствует.

Александр Плива, главный эксперт группы Реанимационный пакет реформ – Киев, специалист в сфере рекламы:

" Действующий порядок утвержден Киевсоветом во времена Черновецкого. Тогда и был придуман некий разрешительный документ — "погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності в місті Києві", который не предусмотрен законодательством и выдается вне разрешительной системы. Сам Закон Украины "О рекламе" старый, не приведен в соответствие с другими законами, а тарифы на размещение рекламы на коммунальной собственности города не менялись с 2013 года".

Заведует размещением рекламы в метрополитене КП "Киевреклама". Предприятие заключает договоры, собирает деньги и направляет их в местный бюджет. Сам метрополитен доходов от рекламы не получает. Также в цепочке есть разрешительный орган — Главное управление по вопросам рекламы КГГА. Именно оно выдает разрешения на размещение рекламы, продляет или отменяет их. За комментарием мы обратились к начальнику вышеупомянутого Управления Александру Смирнову, но пока что его не получили.

Разместить рекламу в столичной подземке можно двумя путями: сложным и простым. В первом случае нужно самому получить технические условия, спроектировать рекламную конструкцию, согласовать и получить необходимые документы, а во втором — просто воспользоваться услугами посредников, которые уже давно все согласовали.

Александр Плива, главный эксперт группы Реанимационный пакет реформ – Киев, специалист в сфере рекламы:

" Есть субъекты хозяйствования. Одни хотят прорекламировать свои услуги, вторые занимаются рекламным бизнесом. Так вот — последние давным-давно получили "погодження" и могут разместить вашу рекламу прямо сейчас. А бизнес всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если вам нужно разместить рекламу, и вы узнаете все сложности процесса, то придете к выводу, что проще будет сделать это через кого-то.

Еще момент — рынок рекламы в метро уже занят, а по сути - закрыт. Новые субъекты хозяйствования в нем практически не появляются. Потому все, кто хочет рекламироваться, вынуждены пользоваться услугами тех, кто уже есть".

Как сделать рекламу в метро цивилизованной?

Станция Agios Dimitrios в Афинах dwell.com

Регулировать и реализовывать урегулированное, конечно же.

Александр Плива, главный эксперт группы Реанимационный пакет реформ – Киев, специалист в сфере рекламы:

" Для начала надо понять, что мы имеем на сегодняшний день. Для этого нужна карта рекламы в метро с информацией о том, где и что размещается, кто и когда получил "погодження", сколько платит и есть ли свободные места.

Второе — надо изменить очень странную ситуацию, при которой реклама размещается в метрополитене, а деньги за это получает почему-то "Киевреклама". Пусть даже она отсылает эти деньги на следующий день в бюджет города, это неправильно. Тот, чье имущество используется, должен иметь прямой доступ к финансовым средствам и быть заинтересованным в том, чтобы это делалось максимально эффективно. Да, для метрополитена с его доходами это не будет какой-то критической цифрой, но если начать конкурсные процедуры, то суммы еще могут всех удивить. Например, как это было с разрешением на сезонную торговлю у метро — за одно место люди там платят по миллиону.

Открытые конкурсы с использованием системы ProZorro. Sale смогут показать реальный потенциал использования коммунального транспорта для размещения рекламы. Стоимость проезда не покрывает расходы метрополитена, потому, как я понимаю, ему бы очень не помешали дополнительные источники дохода. И это мог бы быть один из них".

Проанализировав информацию и мнения экспертов, можем подытожить:

1. Реклама не должна быть ярче и заметнее навигационных табличек, не должна содержать стрелок, указателей или других составляющих, которые напоминают элементы навигации, — одним словом, не должна запутывать пассажира;

2. Объекты рекламы должны размещаться на определенном расстоянии друг от друга, органично вписываться в облик станции, не закрывать уникальные элементы декора и интерьера;

3. Реклама должна размещаться прозрачно и на конкурсном основании.

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