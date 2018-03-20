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Роман Тугашев
Роман Тугашев
Основатель фестивалей Ulichnaya Eda, Белые ночи, Kyiv Coffee Festival, Kyiv Beer Festival; эксперт в сфере фуд-бизнесаВсе статьи автора

Украина и кофе: переходит ли количество в качество?

1.5тЧитать новость на украинском

Сейчас в Украине можно наблюдать кофейный бум. За 10 лет с 2007 по 2017 годы украинцы начали пить кофе больше на 23,6%, и мы стали одной из самых динамичных кофейных стран в мире.

По данным компании Pro-Consulting, продажи кофе в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличились в денежном выражении на 19,6%. Наибольший рост продаж можно заметить в категории натуральный кофе: 12% в натуральном и 8% в денежном выражении.

К счастью, количество постепенно переходит в качество. Украинцы открывают для себя альтернативные методы приготовления кофе: френч-пресс, аэропресс, пуровер, кемекс, сифон, растет количество кофеен третьей волны, как следствие растет количество украинских обжарщиков. На данный момент их уже более ста.

Кофейная культура в Украине настолько рванула вперед за 2013-2017 годы, что даже если сейчас мы снизим темпы, какое-то время европейским странам придется нас догонять. И это не просто патриотизм.

1-2 апреля 2017 года Украина стала первой страной мира, которая на одной локации провела пять национальных чемпионатов кофе. 20 февраля 2018-го Слава Бабич победил в Чемпионате мира по приготовлению кофе в джезве, который проходил в Дубаи. Причем победа на Cezve/Ibrik Championship — это победа в квадрате: выиграл не только украинский бариста, а еще и кофе украинской обжарки.

Зачастую для чемпионатов берут кофе чемпионов прошлых лет, а Слава выбрал наш. Отрыв в 50 очков между 1-м и 2-м местом показал миру, что нужно обратить внимание на украинских обжарщиков. Думаю, это станет прорывом.

Предлагаю вам этот прорыв отпраздновать чашкой хорошего кофе на нашем фестивале. 14-15 апреля моя команда четвертый год подряд проведет Kyiv Coffee Festival. Вы сможете здесь пропитаться ароматом кофе, погрузиться в эту удивительную индустрию, прочувствовать темпы и вектор ее развития, лично познакомиться с теми бариста, которые представляют Украину на мировых чемпионатах, обжарщиками, которые выбрали для себя миссию воспитать у украинцев вкус к качественному свежеобжаренному кофе.

Всё кофейное комьюнити в один уикенд в одном месте, чтобы показать тысячам гостей: Украина и кофе еще никогда не были в таких теплых отношениях.

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Автор
Роман ТугашевРоман Тугашев
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Dnipro.CityKharkiv.CityKyiv.CityLviv.CityMariupol.CityOdesa.CityZaporizhia.City
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