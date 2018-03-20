Зараз в Україні можна спостерігати кавовий бум. За 10 років з 2007 по 2017 роки українці почали пити каву більше на 23,6%, і ми стали однією з найдинамічніших кавових країн у світі.

За даними компанії Pro-Consulting, продажі кави в 2017 році в порівнянні з 2016-м збільшилися в грошовому вираженні на 19,6%. Найбільше зростання продажів можна помітити в категорії натуральну каву: 12% в натуральному і 8% в грошовому вираженні.

На щастя, кількість поступово переходить в якість. Українці відкривають для себе альтернативні методи приготування кави: френч-прес, аеропресс, пуровер, кемекс, сифон, зростає кількість кав'ярень третьої хвилі, як наслідок зростає кількість українських обжарщіков. На даний момент їх уже понад сто. Кавова культура в Україні настільки рвонула вперед за період 2013-2017, що навіть якщо зараз ми знизимо темпи, якийсь час європейським країнам доведеться нас наздоганяти. І це не просто патріотизм.

1-2 квітня 2017 Україна стала першою країною світу, яка на одній локації провела п'ять національних чемпіонатів кави. 20 лютого 2018 го Слава Бабич переміг в Чемпіонаті світу з приготування кави в джезві, який проходив в Дубаї. Причому перемога на Cezve / Ibrik Championship - це перемога в квадраті: виграв не тільки український бариста, а ще й кави української обсмажування.

Найчастіше для чемпіонатів беруть кави чемпіонів минулих років, а Слава вибрав наш. Відрив в 50 очок між 1-м і 2-м місцем показав світу, що потрібно звернути увагу на українських обжарщіков. Думаю, це стане проривом.

Пропоную вам цей прорив відсвяткувати чашкою хорошої кави на нашому фестивалі. 14-15 квітня моя команда четвертий рік поспіль проведе Kyiv Coffee Festival. Ви зможете тут просочитися ароматом кави, зануритися в цю дивовижну індустрію, відчути темпи і вектор її розвитку, особисто познайомитися з тими бариста, які представляють Україну на світових чемпіонатах, обжарщікамі, які обрали для себе місію виховати в українців смак до якісного свіжообсмаженої кави.

Все кавове ком'юніті в один вікенд в одному місці, щоб показати тисячам гостей: Україна і кава ще ніколи не були в таких теплих відносинах.