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Ты же мужик: почему мы обесцениваем роль отца в воспитании ребенка

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Папа - это тебе не мама. В дискуссиях о "правильном" семейном укладе эта фраза часто используется как аргумент в пользу того, что мужчина в потребностях детей не разбирается.

Еще чаще звучат мнения о том, что уход за ребенком - это в первую очередь ответственность женщины, и требовать этого от мужчины не надо. Или он не справится и все перепутает. А если и сделает, то под чутким руководством женщины. Дров в костер подбрасывает и коммерческий сектор - продать товары для ребенка в первую очередь пробуют женщине. И даже День отца, который в этом году приходится на 17 июня, в Украине празднуют неофициально.

Но действительно ли папа заведомо проигрывает маме? CityOboz разбирался, как и почему украинское общество недооценивает роль отца в ежедневной жизни ребенка.

Отец с ребенком

pixabay.com

У фотографа Макса Левина трое сыновей. Когда младшему из них выполнился год, Левин почти на два года ушел в декретный отпуск. И на своем опыте столкнулся с предвзятым отношением к способности отца ухаживать за ребенком. "А где ваша мама?" в поликлинике, "спросите у мамы ..." в детском саду, непрошенные советы на детской площадке.

Действия отца с ребенком воспринимаются более критично, рассказывает Левин. Если он снял с ребенка панамку на улице или разрешает ему бегать без обуви - все мамы и бабушки вокруг посчитают своим долгом рассказать, как надо делать правильно. Но дело в том, что ответственно растить ребенка отец может не хуже, чем мама.

"Да, природа так заложила, что мама более ласкова и нежная, она в какой-то одной сфере ребенку полезна, папа - в какой-то другой. Но "это может только мама, она больше знает" - стереотип, с моей точки зрения, - говорит Левин, - В нашей семье мы с женой договорились о том, что мы делим все обязанности пополам. Есть вещи, которые жена могла бы сделать, например, привезти воды из источника, но это ей тяжело. Но готовить еду, убирать, стирать, развешивать вещи и т.д. спокойно может отец. Как по мне, часто отец может делать немного больше, чем мама - починить, сделать что-то своими руками".

facebook.com/levin.maks

Макс Левин

Более того, время общения отца с ребенком не ограничивается несколькими часами на игры после работы. Это еще и совместные утра, и походы в поликлинику, которые тоже под силу отцу. А декрет - это вообще уникально время для общения с детьми, считает он.

При этом, папа в декрете адекватно воспринимается только обществом в больших городах. Для того, чтобы эта практика была принята семьями в сельской местности, успешные примеры нужно показывать и доказывать, что отец в декрете - это не стыдно, считает Левин.

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22 часа в неделю

С другой стороны - похоже, что многих мужчин сложившаяся ситуация устраивает. Так, недавнее исследование "Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию относительно женщин" (наделавшее много шума в украинском информационном пространстве), показало, что большинство мужчин в рамках выборки считают, что уход и забота о детях - это к женщине.

Согласно результатам опроса, мужчины проводят со своими детьми в среднем 22 часа в неделю, в то время как женщины - 49 часов. И это распределение времени отлично демонстрирует, что основная нагрузка в этом вопросе ложится на плечи именно женщин. Более того, большинство респондентов согласились с тем, что их роль в воспитании детей ограничивается тем, что они являются "кормильцами" семьи.

Хотя тенденции к изменению ситуации есть. Исследователи отметили, что мужчины проявляют интерес к вопросам планирования беременности, партнерским родам, более четверти респондентов брали непродолжительный отпуск после рождения ребенка. Но распределение обязанностей остается достаточно традиционным - уход и забота считаются прерогативой матери, а отец может участвовать в воспитании и развлечениях.

При этом, оказалось, что участники опросов достаточно часто формируют свою позицию относительно ребенка исходя из опыта и правил их собственных родителей.

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Почему все так?

С тем, что опыт родителей, доставшийся в наследство, определяет подходы к воспитанию и уходу за ребенком, согласен и психотерапевт Виталий Жданов. И корни этого уходят в то, что люди долгое время жили в патриархальной культуре, где мужчина был добытчиком и, по сути, все. А женщина - хранительницей домашнего очага.

"Какое-то время это распределение ролей было очень важным и помогало выживать. Женщина не могла прожить без мужчины, потому что альтернативы социальной защите и заработку не было. И мужчина тоже не мог сам решить бытовые вопросы. А дети в такой семье часто выполняли функциональную роль - обеспечивали старость родителей", - рассказывает Жданов.

Частично такие принципы жизни были и в Советском Союзе, и к сегодняшнему дню социум пришел с этим багажом. Сейчас установки и представления, которые когда-то были эффективными, меняются, и распределение социальных ролей стало более гибким, объясняет Жданов. Более того, и женщины, и мужчины стали больше прислушиваться к своим желаниям, нежели к необходимости ориентироваться на устаревшие представления. Но некоторых людей это все еще может шокировать.

"Стоит помнить, что сознание - инертное. Скорее мы будет оперировать смыслами и значениями, которые были привычны когда-то. И если мы видим что-то новое, это для нас будет шоком, - говорит Жданов, - Хотим мы этого или нет, все люди в чем-то закостеневшие, но в разной мере и разной степени. Старые установки сильные и мощные, потому что они помогали когда-то выжить".

pixabay.com

Но носителям разных представлений придется мириться с тем, что есть другая позиция. Ведь родители, которые строят свою жизнь на принципе равной ответственности за ребенка, тоже часто могут не понимать тех, кто мыслит принятыми ранее категориями. И дело здесь не всегда в возрасте. Создавая семью, люди зачастую выбирают партнера, который разделяет их представления и взгляды, в том числе и на социальные роли и воспитание ребенка, говорит Жданов.

С другой стороны, люди тоже меняются, прислушиваясь к своим желаниям и потребностям. Разница лишь в том, что у кого-то может быть потребность быть связанным со своим родом, и такие люди более инертны, говорит он.

Играет свою роль и окружение, быть принятым которым - одна из серьезнейших человеческих потребностей. В мегаполисе его можно выбрать, а в населенном пункте с 3-мя тысячами жителей - нет. И если окружение консервативное и не принимает - человек вынужден отказаться от своих желаний и вести себя так, как диктуют правила. И он подстроится, даже не осознавая того. Это касается и семейной жизни тоже, говорит эксперт.

Поэтому сейчас отношение к перераспределению обязанностей в семьях быстро меняется именно в мегаполисах. В небольших населенных пунктах этот процесс отстает, и в дальнейшем разрыв пока только увеличится.

В конечном итоге ситуация изменится, но пока отцам, ухаживающим за детьми наравне с мамами, все же придется столкнуться с некоторым непониманием, осуждением или насмешками, считает Жданов.

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Ребенок всегда должен быть с мамой?

На бытовом уровне предвзятое отношение к отцу, который занимается уходом за ребенком, может задевать, рассказывает Макс Левин. Но в этом вопросе есть более серьезное ограничение для отцов на законодательном уровне - в случае развода ребенок, скорее всего, останется с матерью.

"По статистике, в 98 случаях после развода дети остаются с мамой. Если мама или наркоманка, или алкоголичка - это еще нужно доказать, судиться несколько лет для того, чтобы ребенок жил с отцом. Хотя в Конституции закреплены равные права родителей на участие в воспитании детей", - говорит он.

В таких случаях суды обычно руководствуются Международной декларацией прав ребенка, которая была принята в 1959 году. Ее 6-й пункт гласит, что ни в коем случае нельзя разлучать ребенка с мамой. Этот документ имеет декларативное значение, не ратифицирован Украиной и на законодательном уровне не закреплен. Тем не менее, суды негласно руководствуются этим принципом, даже в тех случая, когда оставаться с мамой - не самый лучший вариант для ребенка. Более того, матери детей часто пользуются этим правом, манипулируя или шантажируя отцов детей, говорит Левин.

"Это плохо влияет на детей. Ради мести, из-за злости, они забирают детей, перевозят в другое место. Даже имея на руках решение суда о том, что он может видеть ребенка раз в неделю, отец приходит с судебным исполнителем, его пускают. Но так происходит один раз, судебное производство закрывается. А дальше это никто не контролирует, и отец видеть ребенка не может. Не говоря уже о том, что видеть ребенка 1-2 часа раз в неделю - это не участие в воспитании. С другой стороны - у него требуют выплату алиментов в полном объеме", - говорит он.

При этом, решение лишить отца и ребенка права общаться - в корне неправильно, считает он. Альтернативой, по мнению Левина, может стать европейская практика совместной опеки над детьми, особенно над теми, которые уже немного подросли.

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Автор
Дарья НинькоДарья Нинько
Темы
Kyiv.CityDnipro.CityLviv.CityKharkiv.CityOdesa.CityZaporizhia.CityMariupol.City
Место
Украина
Объект
ребенок
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