Ты же мужик: почему мы обесцениваем роль отца в воспитании ребенка

Папа - это тебе не мама. В дискуссиях о "правильном" семейном укладе эта фраза часто используется как аргумент в пользу того, что мужчина в потребностях детей не разбирается.

Еще чаще звучат мнения о том, что уход за ребенком - это в первую очередь ответственность женщины, и требовать этого от мужчины не надо. Или он не справится и все перепутает. А если и сделает, то под чутким руководством женщины. Дров в костер подбрасывает и коммерческий сектор - продать товары для ребенка в первую очередь пробуют женщине. И даже День отца, который в этом году приходится на 17 июня, в Украине празднуют неофициально.

Но действительно ли папа заведомо проигрывает маме? CityOboz разбирался, как и почему украинское общество недооценивает роль отца в ежедневной жизни ребенка.

Отец с ребенком pixabay.com

У фотографа Макса Левина трое сыновей. Когда младшему из них выполнился год, Левин почти на два года ушел в декретный отпуск. И на своем опыте столкнулся с предвзятым отношением к способности отца ухаживать за ребенком. "А где ваша мама?" в поликлинике, "спросите у мамы ..." в детском саду, непрошенные советы на детской площадке.

Действия отца с ребенком воспринимаются более критично, рассказывает Левин. Если он снял с ребенка панамку на улице или разрешает ему бегать без обуви - все мамы и бабушки вокруг посчитают своим долгом рассказать, как надо делать правильно. Но дело в том, что ответственно растить ребенка отец может не хуже, чем мама.

"Да, природа так заложила, что мама более ласкова и нежная, она в какой-то одной сфере ребенку полезна, папа - в какой-то другой. Но "это может только мама, она больше знает" - стереотип, с моей точки зрения, - говорит Левин, - В нашей семье мы с женой договорились о том, что мы делим все обязанности пополам. Есть вещи, которые жена могла бы сделать, например, привезти воды из источника, но это ей тяжело. Но готовить еду, убирать, стирать, развешивать вещи и т.д. спокойно может отец. Как по мне, часто отец может делать немного больше, чем мама - починить, сделать что-то своими руками".

facebook.com/levin.maks Макс Левин

Более того, время общения отца с ребенком не ограничивается несколькими часами на игры после работы. Это еще и совместные утра, и походы в поликлинику, которые тоже под силу отцу. А декрет - это вообще уникально время для общения с детьми, считает он.

При этом, папа в декрете адекватно воспринимается только обществом в больших городах. Для того, чтобы эта практика была принята семьями в сельской местности, успешные примеры нужно показывать и доказывать, что отец в декрете - это не стыдно, считает Левин.

22 часа в неделю

С другой стороны - похоже, что многих мужчин сложившаяся ситуация устраивает. Так, недавнее исследование "Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию относительно женщин" (наделавшее много шума в украинском информационном пространстве), показало, что большинство мужчин в рамках выборки считают, что уход и забота о детях - это к женщине.

Согласно результатам опроса, мужчины проводят со своими детьми в среднем 22 часа в неделю, в то время как женщины - 49 часов. И это распределение времени отлично демонстрирует, что основная нагрузка в этом вопросе ложится на плечи именно женщин. Более того, большинство респондентов согласились с тем, что их роль в воспитании детей ограничивается тем, что они являются "кормильцами" семьи.

Хотя тенденции к изменению ситуации есть. Исследователи отметили, что мужчины проявляют интерес к вопросам планирования беременности, партнерским родам, более четверти респондентов брали непродолжительный отпуск после рождения ребенка. Но распределение обязанностей остается достаточно традиционным - уход и забота считаются прерогативой матери, а отец может участвовать в воспитании и развлечениях.

При этом, оказалось, что участники опросов достаточно часто формируют свою позицию относительно ребенка исходя из опыта и правил их собственных родителей.

Почему все так?

С тем, что опыт родителей, доставшийся в наследство, определяет подходы к воспитанию и уходу за ребенком, согласен и психотерапевт Виталий Жданов. И корни этого уходят в то, что люди долгое время жили в патриархальной культуре, где мужчина был добытчиком и, по сути, все. А женщина - хранительницей домашнего очага.

"Какое-то время это распределение ролей было очень важным и помогало выживать. Женщина не могла прожить без мужчины, потому что альтернативы социальной защите и заработку не было. И мужчина тоже не мог сам решить бытовые вопросы. А дети в такой семье часто выполняли функциональную роль - обеспечивали старость родителей", - рассказывает Жданов.

Частично такие принципы жизни были и в Советском Союзе, и к сегодняшнему дню социум пришел с этим багажом. Сейчас установки и представления, которые когда-то были эффективными, меняются, и распределение социальных ролей стало более гибким, объясняет Жданов. Более того, и женщины, и мужчины стали больше прислушиваться к своим желаниям, нежели к необходимости ориентироваться на устаревшие представления. Но некоторых людей это все еще может шокировать.

"Стоит помнить, что сознание - инертное. Скорее мы будет оперировать смыслами и значениями, которые были привычны когда-то. И если мы видим что-то новое, это для нас будет шоком, - говорит Жданов, - Хотим мы этого или нет, все люди в чем-то закостеневшие, но в разной мере и разной степени. Старые установки сильные и мощные, потому что они помогали когда-то выжить".

pixabay.com

Но носителям разных представлений придется мириться с тем, что есть другая позиция. Ведь родители, которые строят свою жизнь на принципе равной ответственности за ребенка, тоже часто могут не понимать тех, кто мыслит принятыми ранее категориями. И дело здесь не всегда в возрасте. Создавая семью, люди зачастую выбирают партнера, который разделяет их представления и взгляды, в том числе и на социальные роли и воспитание ребенка, говорит Жданов.

С другой стороны, люди тоже меняются, прислушиваясь к своим желаниям и потребностям. Разница лишь в том, что у кого-то может быть потребность быть связанным со своим родом, и такие люди более инертны, говорит он.

Играет свою роль и окружение, быть принятым которым - одна из серьезнейших человеческих потребностей. В мегаполисе его можно выбрать, а в населенном пункте с 3-мя тысячами жителей - нет. И если окружение консервативное и не принимает - человек вынужден отказаться от своих желаний и вести себя так, как диктуют правила. И он подстроится, даже не осознавая того. Это касается и семейной жизни тоже, говорит эксперт.

Поэтому сейчас отношение к перераспределению обязанностей в семьях быстро меняется именно в мегаполисах. В небольших населенных пунктах этот процесс отстает, и в дальнейшем разрыв пока только увеличится.

В конечном итоге ситуация изменится, но пока отцам, ухаживающим за детьми наравне с мамами, все же придется столкнуться с некоторым непониманием, осуждением или насмешками, считает Жданов.

pixabay.com

Ребенок всегда должен быть с мамой?

На бытовом уровне предвзятое отношение к отцу, который занимается уходом за ребенком, может задевать, рассказывает Макс Левин. Но в этом вопросе есть более серьезное ограничение для отцов на законодательном уровне - в случае развода ребенок, скорее всего, останется с матерью.

"По статистике, в 98 случаях после развода дети остаются с мамой. Если мама или наркоманка, или алкоголичка - это еще нужно доказать, судиться несколько лет для того, чтобы ребенок жил с отцом. Хотя в Конституции закреплены равные права родителей на участие в воспитании детей", - говорит он.

В таких случаях суды обычно руководствуются Международной декларацией прав ребенка, которая была принята в 1959 году. Ее 6-й пункт гласит, что ни в коем случае нельзя разлучать ребенка с мамой. Этот документ имеет декларативное значение, не ратифицирован Украиной и на законодательном уровне не закреплен. Тем не менее, суды негласно руководствуются этим принципом, даже в тех случая, когда оставаться с мамой - не самый лучший вариант для ребенка. Более того, матери детей часто пользуются этим правом, манипулируя или шантажируя отцов детей, говорит Левин.

"Это плохо влияет на детей. Ради мести, из-за злости, они забирают детей, перевозят в другое место. Даже имея на руках решение суда о том, что он может видеть ребенка раз в неделю, отец приходит с судебным исполнителем, его пускают. Но так происходит один раз, судебное производство закрывается. А дальше это никто не контролирует, и отец видеть ребенка не может. Не говоря уже о том, что видеть ребенка 1-2 часа раз в неделю - это не участие в воспитании. С другой стороны - у него требуют выплату алиментов в полном объеме", - говорит он.

При этом, решение лишить отца и ребенка права общаться - в корне неправильно, считает он. Альтернативой, по мнению Левина, может стать европейская практика совместной опеки над детьми, особенно над теми, которые уже немного подросли.

Ранее CityOboz рассказывал, почему украинцы становятся донорами крови.