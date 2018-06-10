"Вы не верите в себя": чешский дипломат о жизни в Украине

Давид Стулик приехал из Чехии 11 лет назад работать в Представительстве ЕС в Украине. За эти годы он объездил всю страну и на себе ощутил все аспекты быта, скрытые от глаз туристов.

О том, сложно ли привыкнуть к жизни в Украине, ее отличиях от Чехии, впечатлениях от ЖЭКов и маршруток Давид рассказал в эксклюзивном интервью CityOboz.

Личный архив Давида Стулика

Вы помните свои первые эмоции по приезду в Украину?

Я бывал в Украине еще в советские времена, так что знал, куда еду.

Не могу сказать, что это меня удивило, но это было другим - посетить Украину не в качестве туриста, а жить здесь продолжительное время. Сталкиваешься со многими ежедневными проблемами, которые туристы не видят. Например, с оформлением разных документов, местными органами власти. Парковкой автомобилей на улицах, которая раздражала всегда и раздражает до сих пор. Временами бывают проблемы со здравоохранением, сложности с тем, чтобы найти хорошего врача. Это те моменты, на которые турист не обращает внимание.

Фото из личного архива Давида Стулика

Помните первые годы работы? Каким было впечатление от Украины? Приятное или шокирующее?

Нет, шока не было (смеется). Украина не очень отличается менталитетом, культурой, подходами людей. Скорее, наоборот. На каждом шагу я встречал нормальных, хороших людей, и не только в Киеве, но и в других городах.

В начале меня еще может немного удивляло то, что многие люди не знали иностранных языков. Для меня это не было проблемой, но я обращал внимание, что, например, на рабочих мероприятиях далеко не все знали английский язык, даже молодежь.

Второе - отношение украинцев к себе самим. Вот это разделение на "мы" и "вы, европейцы". И это осталось до сегодняшнего дня. Здесь, пока что, есть люди, хотя их все меньше и меньше, которые не считают себя частью Европы. Для них Европа - это что-то чужое.

А еще меня удивляет то, что здесь люди до сих пор не очень много путешествуют. Я понимаю, что денег нет, плохая инфраструктура, транспортное сообщение. Но многие люди даже не знают свою страну, не видели другие области этой страны.

Второе - отношение украинцев к себе самим. Вот это разделение на "мы" и "вы, европейцы". И это осталось до сегодняшнего дня. Здесь, пока что, есть люди, хотя их все меньше и меньше, которые не считают себя частью Европы. Для них Европа - это что-то чужое

Я приехал в Украину в 2007 году. Тогда Киев был очень зеленый. Он и сейчас такой, но тогда зелени было больше. Я помню, тогда еще не было этих проблем с каштанами, липами, которые нужно срезать. Тогда в городе не было такой сверхзастройки. Но вот негативно еще тогда впечатлили пробки в Киеве. Они были безумные, ужас. Ехать на автомобиле в час пик - это было что-то страшное.

Фото из личного архива Давида Стулика

Как быстро освоились? Много времени прошло, пока вы здесь почувствовали себя комфортно?

Мы сюда приехали с женой. И нам было очень комфортно с самого начала. Мы любили разные культурные события, занимались спортом. И здесь это было более-менее на том уровне, что и у нас, в Чехии.

Да, конечно, когда возникали какие-то вопросы с оформлением документов или с местной властью, была потребность получить какую-то справку, то это было уже неприятно. У нас здесь дети родились, нужно было свидетельство о рождении. В Чехии это происходит автоматически, ты даже почти не видишь ни одного чиновника. А здесь я потратил два дня отпуска, чтобы все эти документы оформить. Нужно было много разных справок, были намеки на то, что лучше дать взятку и все пойдет быстрее. Но я никогда принципиально не давал взятки. Вот в такие моменты я понимал, насколько тяжела ежедневная жизнь украинцев. И я понял, к сожалению, что часто у украинцев нет выбора эту взятку не дать, если они хотят ускорить, например, такие процессы. И эта система меня раздражала, это очень неприятный опыт. Комфортного в этом мало.

Если сравнивать Украину и Чехию, в чем кардинальная разница?

В Чехии намного комфортнее жить как гражданину. Там действительно все создано для комфорта человека, для того, чтобы он был доволен. Например, в Украине никто не сортирует мусор. Начинали, конечно, но нет государственной политики. Есть инициативы снизу, общественные, бизнес пытается что-то делать, а государство - нет. В этом плане в Украине тяжело, мне иногда кажется, что это ежедневная битва за выживание.

Люди иногда бывают немного агрессивными по отношению друг к другу. Хотя опять, раньше с этим было хуже - споры, конфликты в общественном транспорте или на дорогах.

А еще в Чехии нет социальной разницы между богатыми и бедными, а здесь она очень заметна. Мне не нравится то, с каким пренебрежением люди, по которым видно, что они богаты, смотрят на других. В Чехии в обществе такой социальной разницы нет.

Мне не нравится то, с каким пренебрежением люди, по которым видно, что они богаты, смотрят на других. В Чехии в обществе такой социальной разницы нет

А что выделяет Украину в позитивном ключе?

Украинская креативность (смеется). Невероятная способность всегда найти выход из любой ситуации. У украинцев есть огромный потенциал в изобретательности, креативности, инновационности. Но ведь и это тоже произошло исторически, в силу стратегии выживания. Ведь те, кому удавалось выживать, - это были люди, которые могли себе помочь в таких условиях.

А есть у вас что-то, что ассоциируется именно с Украиной?

Шаровары, сало, горилка (смеется). Я сейчас шучу, но нас очень впечатлило, насколько здесь люди ценят свою культуру и историческое наследие. У нас нет такого, как День вышиванки, таких этнофестивалей, как здесь. Здесь почти у каждого есть вышиванка. В Чехии была традиция относительно национальной одежды, но где-то до 20-х годов XX века. Сейчас такого нет.

В Украине общество частично урбанизированное, есть много людей, которые приезжают в большие города из сел или небольших городков. В Чехии с 90-х годов XIX века основная масса населения жила в городах, и люди потеряли эту связь с народной культурой, творчеством. В Украине такое сохранилось, и я думаю, что очень хорошо, что это есть.

Фото из личного архива Давида Стулика

По работе вы наверняка побывали в разных регионах Украины. Что запомнилось больше всего?

Я был во всех областях, включая Крым до его нелегальной аннексии, и в Донецке и Луганске до событий на востоке. Действительно, проехал всю Украину.

Очень люблю горы. Горы у вас классные, но и у нас тоже есть (смеется). Но мне понравились восточно- и южноукраинские степи, например в Херсонской области заповедник "Аскания-Нова". Он меня очень впечатлил.

Вы постоянно живете в Киеве. Есть какое-то любимое место в городе?

Однозначно, Подол. Походить там. Там атмосфера такая спокойная, там тихо, невысокие дома. Там много студентов, ведь там Киево-Могилянская академия. На этих маленьких улочках нет большого количества автомобилей. У меня такое впечатление, что там время остановилось.

Конкретных любимых заведений там нет, но когда гуляем, заходим в какие-то места. Там все время закрываются старые, открываются новые, и, мне кажется, часто там можно найти что-то специфическое, интересное, новое. И это тоже приятно - когда не всегда знаешь, что там можешь найти.

Давайте поговорим о еде. В Украине бытует мнение, что национальная кухня очень привлекает иностранцев. Что вы об этом думаете?

Это одна из немного профанированных вещей, все об это рассказывают (смеется). Конечно, ваша еда очень сытная и вкусная, невероятно вкусная. Что нас удивило - это количество сметаны и укропа. Больше всего мы удивились, когда увидели укроп на картошке. У нас укроп добавляют к квашеным огурцам. А здесь много чего со сметаной и укропом (смеется). Но оно все очень вкусное.

А, еще гречка! У нас гречку особо никто не ест, разве что в последнее время она стала более модной. Я нашел даже в какой-то книге, что когда-то гречка считалась древнеславянской едой, которую потом заменили пшеницей и другими зерновыми. В последнее время она в Чехии становится популярной, потому что диетическая, но она очень дорогая. А в Украине - дешевая и вкусная. Здесь мы научились есть гречку. Даже домой привозим.

Кстати, насчет денег. Действительно ли в Украине настолько все дешево, как считают в Европе?

Да, однозначно. Но здесь есть две стороны медали. С одной стороны Украина очень "дешевая" для иностранцев, потому что курс валюты такой. С другой стороны, покупательская способность украинцев очень низкая. Заработные платы здесь низкие, а для иностранцев, которые в разы больше зарабатывают, эта разница в ценах просто впечатляющая.

Можно судить даже по пиву (смеется). Здесь в супермаркете оно где-то в 4-5 раз дешевле, чем в Европе.

А как насчет качества жизни? Продуктов, инфраструктуры, комфорта вашего дома?

Если говорить о мясе, яйцах, молочных и подобных продуктах, то здесь мы уже нашли людей, которые это привозят из сел и продают на рынках. И качество этих продуктов намного выше, чем в Европе. Хотя и в Европе сейчас очень популярны фермерские ярмарки, где все это можно купить. А в Украине это сохранилось само по себе, эти продукты можно купить на любом рынке, нужно только знать нормальных поставщиков, которые не обманут.

А в магазинах, супермаркетах мы не покупаем самые дешевые товары. И никому не советую такие покупать. У нас говорят: "мы не настолько бедные, чтобы покупать дешевые продукты". Их качество значительно хуже. А товары средней ценовой категории более вкусные и качественные. И это однозначно плюс.

У меня есть друзья, которые по работе из Киева переехали в Минск, и они раз в две недели приезжают в Чернигов, чтобы купить украинскую продукцию. Говорят, что там, у них, не так вкусно.

А если говорить о жилье - то здесь страшная проблема с вашими ЖЭКами. Такой патологизм из коммунистических времен. Какие они негибкие, как же там все медленно делается, чинится! Коррупция, опять же, заметна даже на первый взгляд. В Чехии, например, есть компании, которые обеспечивают сервис для домов и конкурируют между собой качеством обслуживания. Немного похоже на нынешние ОСМД.

И собственники квартир могут проводить собственный конкурс и выбирать компанию, которая им предложит лучший сервис. И в таких условиях эти компании пытаются сделать все максимально качественно, чтобы им дали обслуживать эти дома. А здесь это что-то страшное. Если у нас тут что-то ломалось в квартире, мы иногда ждали несколько дней, а то и недель, чтобы кто-то приехал и починил.

Фото из личного архива Давида Стулика

Давайте представим, что ваш близкий друг, который хочет посетить Украину, спрашивает у вас совет. Что бы вы ему порекомендовали, а от чего бы предостерегли?

Хочу отметить, что Украина и Киев - очень безопасные места. Меня здесь никогда никто не ограбил. В городском транспорте намного меньше карманных воров, чем в европейских странах. Безопасностью мы были приятно удивлены, потому что наслышаны, что преступность здесь высокая, и ожидания были соответствующие. Поэтому первым советом было бы то, что бояться ехать сюда не надо. И что даже в связи с войной ситуация по стране не отличается. На восток, конечно, лучше не ехать, но во Львове или Черновцах, к сожалению или к счастью, война не замечается.

Еще бы посоветовал не ездить на маршрутках (смеется). Я считаю, что то, в каких условиях в них надо ехать - это ниже человеческого достоинства. Такое наследство кредитных годов из 90-х. Нужно развивать общественный транспорт. А маршрутки - в каком они техническом состоянии? Как ездят их водители? Часто там тяжело даже дышать!

Безопасностью мы были приятно удивлены, потому что наслышаны, что преступность здесь высокая, и ожидания были соответствующие. Поэтому первым советом было бы то, что бояться ехать сюда не надо

А еще бы посоветовал путешествовать ночными поездами. В Европе это не очень популярно. Но по Украине это лучший способ ездить. Ночные поезда комфортные, у меня не было никаких проблем с тем, чтобы в них спать. И не теряется время на то, чтобы проехать большие расстояния. Теоретически, можно даже не задерживаться в отелях, а ночевать в поездах. И они гораздо безопаснее, чем автомобильные дороги.

Следующее, что бы отметил, - это как раз не ездить здесь на автомобиле, разве что по главным трассам. Потому что это ужас, дороги в плохом состоянии.

А еще, конечно, можно посоветовать не бояться идти на контакт с людьми. Люди в Украине невероятно доброжелательные. В Европе это уже нечасто встречается.

С каким стереотипом об Украине вы согласны, а с каким нет?

Большая проблема украинцев в том, что у них есть комплекс неполноценности. Они не верят сами в себя. Например, у кого не спроси, знает ли он иностранный язык, он ответит: нет, только пару слов. А потом начинаете общаться, и оказывается, что этот человек хорошо разговаривает, хоть и считает, что этого недостаточно.

А что касается стереотипов, то иногда правдивым бывает такой: "где два украинца, там три гетьмана" (смеется). И это есть, и это меня очень раздражает. И иногда мне кажется, что многие украинцы этим даже гордятся.

Большая проблема украинцев в том, что у них есть комплекс неполноценности. Они не верят сами в себя

Дальше, в украинском социуме бытует мнение об "игре с нулевым счетом" - если я проигрываю, это значит, что кто-то выиграл, кто-то на мне заработал. И лучше я кого-то перехитрю, чем меня. Это, кстати, очень замечается на дорогах, когда некоторые водители нагло объезжают пробку, вклиниваются перед другими, лезут на встречную полосу или тротуар, выталкивают других из ряда. Как будто считают, что если не вытолкнут они, то вытолкнут их (смеется).

Если оглянуться на прожитые здесь годы - не жалеете, что вас занесло работать именно в Украину?

Сам факт, что мы здесь уже 11 лет - это ответ на вопрос. Я же мог в любой момент поехать в другую страну.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о жизни украинки Александры Коган в Нью-Йорке.