Сдать кровь - спасти жизнь: пять воодушевляющих историй о донорстве

Тема донорства крови в Украине так или иначе всегда на слуху, будь то социальная реклама или экстренный поиск обладателя определенной группы. Многие знают, что для некоторых пациентов донорская кровь - единственный шанс выжить. Что иногда ее не хватает, особенно для людей с редкой группой. Но знали ли вы, что на самом деле донорская кровь нужна всегда?

Сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора крови, CityOboz рассказывает истории тех, кто осознанно решил сдавать кровь для других людей.

Дмитрий Черницкий, организатор беговых спортивных мероприятий, марафонов, полумарафонов

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У меня нет какой-то истории о чем-то, что меня подтолкнуло стать донором, о каком-то событии из жизни и т.д. Раньше я никогда не сдавал кровь. Но я знаю, что в определенных ситуация она людям нужна, и иногда ее бывает сложно достать. Часто ищут доноров, кровь определенной группы.

Но для меня это способ проявления социальной позиции. Я воспринимаю это так же, как и пожертвования на благотворительность, поддержку каких-то проектов, которые могут помочь изменить жизнь других людей. Это моя социальная позиция в этом вопросе. Еще я знаю, что это хорошо для организма. Говорят, что благодаря сдаче крови она обновляется.

Когда я пришел сдавать кровь, мне сказали что у меня группа IV+, что людей с такой мало, и она очень нужна. Поэтому меня попросили стать еще донором плазмы. Собираюсь пойти.

У меня высокий гемоглобин, хорошее здоровье, я достаточно активно занимаюсь спортом, бегаю. И я не заметил, что мне донорство как-то вредит, что я плохо себя чувствую или еще что-то. Поэтому, если у меня есть возможность это делать, то почему бы и нет.

Опасений особых у меня не было. Я не живу опасениями и никому не советую. Если вы решили что-то делать - делайте это осознанно. Но, конечно, нужно идти в то место и к тем профессионалам, которым доверяете. Я сдавал в "Охматдете". Еще у меня много друзей, которые работают волонтерами в таких организациях, и они меня сами приглашают. А еще круче прийти сдавать кровь вместе с партнером. Не только вместе ходить в кино, но и быть донорами. Я пропагандирую такую концепцию сдачи крови.

А вообще я думаю, что всему свое время. Я давно хотел стать донором, но как-то не совпадало это со свободным временем или чем-то еще. Наверное, нужно просто найти для себя важную причину, почему ты хочешь это сделать, и тогда это мотивирует. Я считаю, что важно не делать это на автомате или потому, что это делают другие люди. В этом вопросе важна осознанность. Я за такой подход, всех подряд агитировать не стану. Если хочешь помочь или видишь в этом ценность - тогда иди и делай. Возможно, кто-то так не считает, но у каждого своя точка зрения. Я за осознанность того, что мы делаем.

Но мы можем постараться увидеть в этом что-то большее. Есть много людей, которые находятся в критический ситуациях, и, возможно, им нужна как раз ваша группа крови. И никто не знает, где он сам может оказаться завтра. Возможно, так же нужна будет помощь и поддержка других людей.

Алена Найко, руководитель розничной торговой сети

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Донором крови я стала три года назад. Меня вдохновила моя сотрудница, которая давно была активным донором, и я пошла с ней в "Охматдет". Это было 19 декабря - День Святого Николая. Как сейчас помню эту историю и то, как рад был персонал тому, что в этот день было много доноров.

Крови я никогда не боялась, про процедуру сотрудница мне рассказала, поэтому я знала, чего ждать. Это относительно безболезненно, все проходит быстро. После этого я сдавала кровь еще во многих центрах переливания, но в основном я донор "Охматдет".

Это - место, где для детей со специфическими диагнозами постоянно требуется кровь или ее компоненты. Еще там банк крови. И очень грустно, когда им звонят из разных отделений и просят помочь, а они не могут, потому что банк пустой. А так происходит потому, что очень мало людей, которые сдают кровь регулярно, а не в экстренном случае.

Я сдаю кровь раз в квартал. Чаще нельзя, потому, что она не успевает обновляться. Перед забором крови проверят давление, возьмут базовые анализы. Потом проводят забор крови и делают более детальные анализы. А потом еще перезванивают и сообщают, если вдруг что-то обнаружили.

Было пару случаев, когда строгий отбор "Охматдета" я не прошла. Меня не допустили до сдачи, потому что им не нравилось содержание какого-то компонента, а кровь должна быть идеальной. Многие люди на этом этапе отсеиваются, потому что, мало того, что есть много противопоказаний, так потом еще твоя кровь может оказаться недостаточно хорошей.

Как-то я не смогла по показателям крови сдать ее в "Охматдете" для девочки, которая остро нуждалась. Очень расстроилась. Но привезла своего тренера и заставила его сдать кровь вместо меня.

Еще пару раз сдавала для знакомых в городском и областном центрах. Там все не так строго, но тоже проверяют состояние. Им важно, чтобы донор себя нормально чувствовал, а не просто забрали кровь и забыли о нем.

Я - идеальный донор. Я чувствую себя прекрасно, мне вообще это никак не усложняет жизнь, мне не надо лежать, приходить в себя. Я просто перед работой приезжаю в определенный день. Мне нравится почему-то делать это в четверг.

Донором может стать каждый, у кого нет противопоказаний. Для этого не нужно ничего особенного. Главное - придерживаться базовых принципов. А еще можно прийти в учреждение и посмотреть как это все устроено, готов ли ты морально или нет. Это ни к чему не обязывает, нужно только паспорт с собой взять.

Но на самом деле многие к этому относятся несознательно, боятся каких-то странных мифов, что у них будут руки-ноги выкручивать, что им гемоглобина не хватит и т.д. Нет, такого нет. Я не чувствую никаких отрицательных моментов.

И я хочу, чтобы люди ответственно подходили к этому вопросу и сдавали кровь. Ради своего будущего. Пусть не для кого-то, а для себя. Потому что даже если подходить к этому исключительно расчетливо - то донора тщательно обследуют бесплатно. А еще и дают печеньку, сок и, если надо, выходной день. Я считаю, что если у человека нет противопоказаний - то он обязан быть донором. Это мой девиз. Я сдаю 450 мл (а с анализами - почти 500 мл) крови, встаю и иду жить своей обычной жизнью.

Оксана Молдавчук, ассистент врача, волонтер

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Я стала донором еще будучи студенткой. Все начиналось с банального - нужны были деньги. А к нам как раз в университет приезжала делегация из Киевского городского центра крови. Можно было прийти с паспортом и сдать. Мне понравилось. Сдала один раз, второй. Потом мы всем факультетом сдавали кровь для студента, с которым произошел несчастный случай. И это уже делалось не ради денег, а ради жизни. В общей сложности кровь я сдавала, наверное, раз 8.

У меня I- группа. Мне говорили, что у меня хорошая кровь - универсальной группы, и всегда просили сдавать снова и снова. И я сделала для себя этой привычкой - сдавать хотя бы один раз в год. А потом я еще прочитала, что это хорошая процедура для омоложения.

Сейчас, если меня не просят сдать кровь целенаправленно для кого-то, я самостоятельно приезжаю в Киевский городской центр крови раз-два в год, а они уже сами решают, для кого она нужна. Для меня это уже стало хорошим делом с двойным положительным эффектом. Ведь при заборе делают анализы, а потом можно посмотреть все показатели, которые они проверили. И мне не жалко своей крови, потому что я знаю, что она кому-то поможет. А если не подойдет - то не подойдет.

Я пытаюсь вести здоровый образ жизни, готовиться к самой процедуре забора, чтобы отдать максимально здоровую кровь. Захожу на сайт, читаю минимальные рекомендации, соблюдаю их и иду сдавать.

При мне всегда кровь забирали одноразовыми системами, поэтому у меня никогда возникало сомнений в безопасности. Тем более, это проходит в Центре крови в специально отведенном помещении. И их персонал мне всегда очень импонирует - они очень доброжелательные и заботливые, сразу готовы подхватить, если, например, голова закружилась, напоить чайком. В непонятном состоянии они донора не отпускают. Туда всегда приятно возвращаться. Иногда они высчитывают срок, необходимый для восстановления организма, и сами меня приглашают.

Я уверена, что донорства не нужно бояться. Если есть какой-то страх, то лучше идти с группой поддержки, например, с друзьями. Так и веселее, и не так страшно. А врачи всегда помогут. И, конечно, не нужно забывать, что донорство - это хорошее дело.

Сергей Косянчук, зубной техник

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Донором я стал, когда устроился работать в одну из районных поликлиник Киева. Поспособствовало этому и профессиональное окружение, и просто понимание того, что этой действительно может кому-то спасти жизнь. Делаю это обычно в Институте сердца, но сдаю компонент крови - плазму.

К процедуре забора нужно подготовиться - несколько дней соблюдать стандартную диету, не употреблять алкоголь, в день сдачи ограничить курение и физические нагрузки.

В процессе сложностей обычно не возникает. Приходишь, сдаешь кровь на анализ, пьешь чай с печеньем и ждешь результат. Если все с показателями хорошо, то дальнейший процесс занимает часа два. Говоря простым языком, из забранной крови вычленяют плазму, а саму кровь с физрастовором возвращают на место. Если что-то вдруг пошло не так, например, появилась слабость, - врачи помогут. Никогда не сталкивался с равнодушным отношением к донору.

Позже можно прийти за развернутыми результатами исследований. Я думаю, что это один из больших плюсов - делаешь хорошее дело и контролируешь собственное здоровье одновременно. Еще за донорство полагается выходной и плюс один день к отпуску. Если нужно, в Центре выдадут соответствующую справку. В некоторых медучреждениях за донорскую кровь даже символически платят.

В общей сложности я сдавал плазму больше 20 раз, и никакого влияния на организм не заметил. Возможно, кросс сразу после процедуры не пробежишь, но и без сил днями лежать тоже не будешь. Сомнений в безопасности процедуры тоже не возникало - делают все в специальном кабинете, кровь забирают одноразовыми системами. Единственная проблема в этой сфере, с моей точки зрения, - это отсутствие в Украине единой базы доноров.

К сожалению, часто к донорству человека что-то подталкивает, например, экстренная ситуация, когда решается вопрос жизни или смерти. Но, как по мне, лучше выбрать осознанный путь. Выделять несколько часов и немного крови пару раз в год не сложно, а понимание того, что это действительно может кому-то помочь, очень мотивирует.

Владислава Цокало, организатор донорского проекта "Zdai Blood"

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Донорство в моей жизни появилось два года назад, в мае 2016-го. Моя подруга Дарина Власенко и ее одногруппницы проводили двухдневную донорскую акцию "Сдай Blood - сделай свой вклад". В то время они как раз заканчивали КПИ по специальности "Социология", а создание акции было их домашним задание, которое они решили с бумаги перенести на реальность.

Впервые я сдала кровь именно ради поддержки проекта, а потом затянуло. Эти акции проводили раз в три месяца - это как раз тот срок, который должен пройти для восстановления организма. После второй, в августе 2016-го, я предложила свою помощь в проекте и стала частью команды. С тех пор я была донором 10 раз. Кровь сдаю по вызову в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.

В Украине в вопросе донорства есть проблемы. Основные, на мой взгляд, - то, что люди не знают, что кровь нужна постоянно и отсутствие единой системы или базы донорства. А еще часто мы встречаем людей, которые верят в разные мифы относительно донорства, из-за которых и не идут сдавать кровь. И самые популярные - это "я курю, поэтому не могу сдавать кровь" и "мне сказали, что там можно занести инфекцию". Могу сказать, что при сдаче крови рекомендуют не курить два часа до и после процедуры. А по поводу инфекций - при сдаче крови все стерильно, пакеты открывают непосредственно перед процедурой, а все места тщательно обрабатываются.

Еще одна проблема в том, что часто человек хочет сдать кровь, но не знает, куда обращаться. И как раз рассказать о том, как, где и когда можно стать донором - задача нашего проекта. А основную информацию по подготовке к процедуре можно найти в интернете - про питание и общие рекомендации. От себя могу посоветовать всегда просматривать списки временных и абсолютных противопоказаний. При определении хотя бы одного из них к сдаче крови не допустят, так что, узнав заранее, можно сэкономить собственное время.

А еще обязательно завтракать и всегда носить с собой паспорт. Кто знает, когда твоя кровь может понадобиться другому.

Комментарий специалиста: Анатолий Корнутяк, врач-терапевт

Человеку донорство не вредит абсолютно. Наоборот, это позитивно влияет на организм за счет того, что активизируется костный мозг, в котором вырабатываются элементы крови, и это дает толчок генерации клеток. От этого процесса даже немного иммунитет повышается. Хотя сильное оздоровление организма за счет донорства - это миф. Еще один аспект - доноры более стойкие к кровопотерям при кровотечениях.

При процедуре используются одноразовые системы, поэтому она безопасна. Человек, который сдает кровь, ничем не рискует. Более того, кровь донора тщательно обследуется, поэтому любые изменения вовремя выявляются и лечатся.

Однако, для донорства есть противопоказания, абсолютные и временные. Это наличие инфекций, ряда заболеваний, прием лекарств и т.д. Например, не рекомендовано донорство тем, у кого анемия, у кого гемоглобин и так еле дотягивает до нормы - беременным женщинам, кормящим матерям, вегетарианцам или людям, которые соблюдают специальные диеты.

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