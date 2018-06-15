Ти ж мужик: чому ми знецінюємо роль батька у вихованні дитини

Тато - це тобі не мама. У дискусіях про "правильний" сімейний уклад ця фраза часто використовується як аргумент на користь того, що чоловік в потребах дітей не розбирається.

Ще частіше звучать думки про те, що догляд за дитиною - це в першу чергу відповідальність жінки, і вимагати цього від чоловіка не треба. Або він не впорається і все переплутає. А якщо і зробить, то під чуйним керівництвом жінки. Дров у багаття підкидає і комерційний сектор - продати товари для дитини в першу чергу пробують жінці. І навіть День батька, який цього року випадає на 17 червня, в Україні святкують неофіційно.

Але чи дійсно тато апріорі програє мамі? CityOboz розбирався, як і чому українське суспільство недооцінює роль батька в щоденному житті дитини.

Батько з дитиною pixabay.com

У фотографа Макса Левіна троє синів. Коли молодшому з них виповнився рік, Левін майже на два роки пішов у декретну відпустку. І на своєму досвіді зіткнувся з упередженим ставленням до здатності батька доглядати за дитиною. "А де ваша мама?" в поліклініці, "запитайте у мами ..." в дитячому садку, непрохані поради на дитячому майданчику.

Дії батька з дитиною сприймаються більш критично, розповідає Левін. Якщо він зняв з дитини панамку на вулиці або дозволяє їй бігати без взуття - всі мами і бабусі навколо вважатимуть своїм обов'язком розповісти, як треба робити правильно. Але справа в тому, що відповідально ростити дитину батько може не гірше, ніж мама.

"Так, природа так заклала, що мама більш лагідна і ніжна, вона в якійсь одній сфері дитині корисна, тато - в якійсь іншій. Але "це може тільки мама, вона більше знає "- стереотип, з моєї точки зору , - говорить Левін, - В нашій родині ми з дружиною домовилися про те, що ми ділимо всі обов'язки навпіл. Є речі, які дружина могла б зробити, наприклад, привезти води з джерела, але це їй важко. Але готувати їжу, прибирати, прати, розвішувати речі і т.д. спокійно може батько. Як на мене, часто батько може робити трохи більше, ніж мама - полагодити, зробити щось своїми руками".

facebook.com/levin.maks Макс Левін

Більш того, час спілкування батька з дитиною не обмежується кількома годинами на ігри після роботи. Це ще і спільні ранки, і походи в поліклініку, які теж під силу батькові. А декрет - це взагалі унікальний час для спілкування з дітьми, вважає він.

При цьому, тато в декреті адекватно сприймається тільки суспільством у великих містах. Для того, щоб ця практика була прийнята сім'ями в сільській місцевості, успішні приклади потрібно показувати і доводити, що батько в декреті - це не соромно, вважає Левін.

22 години в тиждень

З іншого боку - схоже, що багатьох чоловіків ситуація, що склалася, влаштовує. Так, недавнє дослідження "Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок" (яке наробило багато шуму в українському інформаційному просторі), показало, що більшість чоловіків в рамках вибірки вважають, що догляд і турбота про дітей - це до жінки.

Згідно з результатами опитування, чоловіки проводять зі своїми дітьми в середньому 22 години в тиждень, в той час як жінки - 49 годин. І цей розподіл часу чудово демонструє, що основне навантаження в цьому питанні лягає на плечі саме жінок. Більш того, більшість респондентів погодилися з тим, що їх роль у вихованні дітей обмежується тим, що вони є "годувальниками" сім'ї.

Хоча тенденції до зміни ситуації є. Дослідники відзначили, що чоловіки проявляють інтерес до питань планування вагітності, партнерських пологів, більше чверті респондентів брали нетривалу відпустку після народження дитини. Але розподіл обов'язків залишається досить традиційним - догляд і турбота вважаються прерогативою матері, а батько може брати участь у вихованні та розвагах.

При цьому, виявилося, що учасники опитувань досить часто формують свою позицію щодо дитини виходячи з досвіду та правил їхніх власних батьків.

Чому все так?

З тим, що досвід батьків, який дістався у спадок, визначає підходи до виховання та догляду за дитиною, згоден і психотерапевт Віталій Жданов. І коріння цього вертається в те, що люди довгий час жили в патріархальній культурі, де чоловік був добувачем і, по суті, все. А жінка - берегинею домашнього вогнища.

"Якийсь час цей розподіл ролей був дуже важливим і допомагав виживати. Жінка не могла прожити без чоловіка, тому що альтернативи соціальному захисту і заробітку не було. І чоловік теж не міг сам вирішити побутові питання. А діти в такій сім'ї часто виконували функціональну роль - забезпечували старість батьків", - розповідає Жданов.

Частково такі принципи життя були і в Радянському Союзі, і до сьогоднішнього дня соціум прийшов з цим багажем. Зараз установки і уявлення, які колись були ефективними, змінюються, і розподіл соціальних ролей став більш гнучким, пояснює Жданов. Більш того, і жінки, і чоловіки стали більше прислухатися до своїх бажань, ніж до необхідності орієнтуватися на застарілі уявлення. Але деяких людей це все ще може шокувати.

"Варто пам'ятати, що свідомість - інертна. Скоріше ми буде оперувати смислами і значеннями, які були звичні колись. І якщо ми бачимо щось нове, це для нас буде шоком, - каже Жданов, - Хочемо ми цього чи ні, всі люди в чомусь закостенілі, але в різній мірі і різному ступені. Старі установки сильні і потужні, тому що вони допомагали колись вижити".

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Але носіям різних уявлень доведеться миритися з тим, що є інша позиція. Адже батьки, які будують своє життя на принципі рівної відповідальності за дитину, теж часто можуть не розуміти тих, хто мислить прийнятими раніше категоріями. І справа тут не завжди в віці. Створюючи сім'ю, люди часто вибирають партнера, який розділяє їх уявлення і погляди, в тому числі і на соціальні ролі і виховання дитини, говорить Жданов.

З іншого боку, люди теж змінюються, прислухаючись до своїх бажань і потреб. Різниця лише в тому, що у когось може бути потреба бути пов'язаним зі своїм родом, і такі люди більш інертні, говорить він.

Відіграє свою роль і оточення, бути прийнятим яким - одна з найсерйозніших людських потреб. У мегаполісі його можна вибрати, а в населеному пункті з 3-ма тисячами жителів - ні. І якщо оточення консервативне і не приймає - людина змушена відмовитися від своїх бажань і поводити себе так, як диктують правила. І вона підлаштується, навіть не усвідомлюючи того. Це стосується і сімейного життя теж, каже експерт.

Тому зараз ставлення до перерозподілу обов'язків в сім'ях швидко змінюється саме в мегаполісах. У невеликих населених пунктах цей процес відстає, і в подальшому розрив поки тільки збільшиться.

В кінцевому підсумку ситуація зміниться, але поки батькам, які доглядають за дітьми нарівні з мамами, все ж доведеться зіткнутися з деякими нерозумінням, засудженням або глузуваннями, вважає Жданов.

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Дитина завжди повинна бути з мамою?

На побутовому рівні упереджене ставлення до батька, який займається доглядом за дитиною, може зачіпати, розповідає Макс Левін. Але в цьому питанні є більш серйозне обмеження для батьків на законодавчому рівні - в разі розлучення дитина, швидше за все, залишиться з матір'ю.

"За статистикою, в 98 випадках після розлучення діти залишаються з мамою. Якщо мама або наркоманка, або алкоголічка - це ще потрібно довести, судитися кілька років для того, щоб дитина жила з батьком. Хоча в Конституції закріплені рівні права батьків на участь у вихованні дітей", - каже він.

У таких випадку суди зазвичай керуються Міжнародною декларацією прав дитини, яка була прийнята в 1959 році. Її 6-й пункт говорить, що ні в якому разі не можна розлучати дитину з мамою. Цей документ має декларативне значення, не ратифікований Україною і на законодавчому рівні не закріплений. Проте, суди негласно керуються цим принципом, навіть в тих випадку, коли залишатися з мамою - не найкращий варіант для дитини. Більш того, матері дітей часто користуються цим правом, маніпулюючи або шантажуючи батьків дітей, каже Левін.

"Це погано впливає на дітей. Заради помсти, через злість, вони забирають дітей, перевозять в інше місце. Навіть маючи на руках рішення суду про те, що він може бачити дитину раз на тиждень, батько приходить з судовим виконавцем, його пускають . Але так відбувається один раз, судове провадження закривається. А далі це ніхто не контролює, і батько бачити дитину не може. Не кажучи вже про те, що бачити дитину 1-2 години раз на тиждень - це не участь у вихованні. З іншого боку - у нього вимагають виплату аліментів в повному обсязі", - говорить він.

При цьому, рішення позбавити батька і дитини права спілкуватися - в корені неправильне, вважає він. Альтернативою, на думку Левіна, може стати європейська практика спільної опіки над дітьми, особливо над тими, які вже трохи підросли.

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