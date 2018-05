Топ-16 хитов на украинском в исполнении иностранцев

Мелодичность украинского языка не оставляет равнодушными представителей самых разных народов. Любовь к украинской песне объединила музыкантов из Великобритании, Финляндии, Вьетнама, США, Литвы, Нигерии, Южной Кореи, Бельгии, Голландии и других стран.

В подборке от CityOboz - 16 зарубежных музыкантов и коллективов, которые удачно спели по-украински.

The Rasmus

Гитарист известной финской группы The Rasmus Ээро Хейнонен исполнил песню "Украина" Тараса Петриненко. Произошло это во время концерта в Киеве в 2013 году. Музыканту подпевали восхищенные фанаты, которых очень тронула композиция.

Кэти Мелуа

Британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа (Katie Melua) вместе с хором спела украинскую колядку "Щедрик". Случилось это в декабре 2016 года в прямом эфире на телеканале BBC.

Gogol Bordello

Американская международная панк-рок-группа Gogol Bordello исполнила несколько песен на украинском языке, среди которых и гимн столицы Украины "Як тебе не любити, Києве мій!".

Хор Gracias

Хор Gracias из Южной Кореи пронзительно исполнил легендарную композицию "Украина". Оригинальная версия ролика была записана еще в 2013 году в студии одного из телеканалов. В марте 2018 года видео опубликовали в Facebook-группе "Україна понад усе", после чего ролик стал вирусным и набрал более 40 тысяч перепостов.

Golem

Еврейская фолк-рок-группа Golem из США спела одну из самых известных украинских композиций авторства Владимира Ивасюка. "Червону руту" музыканты исполнили в центре Нью-Йорка в 2015 году. По словам певцов, своим выступлением они стремились поддержать Украину и пожелали ей мира.

Biplan

Литовская поп-группа Biplan исполнила три песни на украинском языке. Первую композицию Amore музыканты презентовали в 2013 году, дальше была украинская версия их песни Hey Ya Ho. 24 августа 2015 года в честь Дня Независимости Украины Biplan представил композицию "Ми вічно юні".

Джосс Стоун

Британская певица, обладательница премии "Грэмми" Джосс Стоун исполнила украинскую народную песню "Ой за гаєм, гаєм". Произошло это во время мирового турне. В каждой из стран звезда искала музыкантов, чтобы сыграть джем и лучше узнать местную культуру. В Украине Джосс Стоун спела вместе с участниками группы DVOE.

Поль Манондиз

Певец из Франции Поль Манондиз, который уже три года живет в Украине и поддерживает украинских военных на Донбассе, представил в YouTube трогательную песню, посвященную нашей стране. Украиноязычную композицию, ставшую своеобразным признанием в любви, он назвал "Мій рай". В творчестве Поля эта песня об Украине не первая. Его предыдущая композиция "Вирушали хлопці" посвящена украинским воинам.

Enej

Рок-группа Enej является одной из самых популярных групп в Польше. Ее основали представители украинской диаспоры в 2002 году. А название группы происходит от имени главного героя "Энеиды" Ивана Котляревского. В 2015 году коллектив записал композицию "Біля тополі", которую посвятил военным, погибших за Украину.

Klooch

Рок-группу из Торонто Klooch в 2006 году основали трое потомков украинских эмигрантов и один канадец. Благодаря оригинальному стилю исполнения песен коллектив быстро стал популярным, записал дебютный альбом под названием "Klooch" и отправился в турне по городам Канады, США и Европы. В 2014 году группа сняла клип на песню "Вона". Съемки видео проходили в Киеве и Нью-Йорке.

Brutto

Brutto – панк-рок-группа Сергея Михалка, основанная им после распада коллектива "Ляпис Трубецкой". 30 декабря 2015 Brutto презентовал свой первый клип на украиноязычную песню "Вечірнє сонце", а в ноябре 2016 свет увидела вторая украиноязычная работа на песню "Середні віки". Стихами для композиции стала лирика известного поэта Сергея Жадана.

Leo Mantis

Leo Mantis – украинский певец нигерийского происхождения. В 2012 году переехал в Украину на учебу. За полтора года выучил украинский язык и начал писать стихи, которые впоследствии стали текстами его песен. Стал популярным благодаря социальным сетям и своему любительскому видео, снятому на веб-камеру в комнате общежития, где он исполнил песню "Така, як ти" Святослава Вакарчука. В декабря 2016 года презентовал клип на авторскую украиноязычную композицию "Листи".

Rastaban

Бельгийско-голландский группа Rastaban сочетает традиционные народные мелодии, элементы мировой музыки и вибрации племен. Этот уникальный проект включил украинскую народную песню "Горе долом" в свой репертуар и снял на нее яркий клип. Также музыканты записали еще одну украиноязычную песню Moja Dusa.

The Ukrainians

The Ukrainians – британская фолк-роковая группа, играющая украинскую музыку с сильным влиянием западного пост-панка. Поют преимущественно на украинском языке обработки народных песен, а также – переводы хитов панк-рока. The Ukrainians имеет шесть украиноязычных альбомов, сыграла более 1000 концертов в 20 странах мира, но, к сожалению, почти неизвестна в Украине.

Дуэт Beissoul & Einius

Литовский электронный дуэт из Вильнюса Beissoul & Einius покорил украинских слушателей не только своими перформансами и необычным звучанием, но и в частности треком "Як ти й сказав".

Чан Куок Кхан

Чан Куок Кхан приехал во Львов из Вьетнама, чтобы изучать химию. И всего за восемь месяцев овладел украинским языком. В 2016 году стал участником вокального шоу, в котором поразил прекрасным исполнением песни "Скрипка грає". А в 2017 году представил дебютный клип на русскоязычную песню "Говори Зі Мною", созданную на слова известного украинского поэта Юрия Издрика.

