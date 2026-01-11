Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич выступил в Швеции с предупреждением относительно действий России и Китая в Арктике. Он заявил, что эти страны усиливают военное присутствие в регионе и координируют усилия с Ираном и Северной Кореей. Выступление состоялось в начале января во время конференции по безопасности в городе Селен на севере Швеции.

Заявление прозвучало во время конференции Folk och Försvar, которая ежегодно собирает представителей правительств, военных и экспертов по безопасности. Генерал говорил об изменении характера угроз для Запада и подчеркнул, что Арктика больше не является отдаленным и спокойным регионом. По его словам, действия России и Китая имеют четкое стратегическое направление. И это, как он отметил, уже влияет на планирование НАТО.

Алексус Гринкевич выступал как верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. В своей речи он прямо сказал:"Китайские и российские суда не изучают тюленей или белых медведей. Они проводят батиметрические исследования и пытаются выяснить, как они могут противодействовать возможностям НАТО. Это не для мирных целей".

Он также отметил, что Москва и Пекин все чаще действуют согласованно с Тегераном и Пхеньяном. По его словам, такая координация создает новый уровень вызовов для системы коллективной безопасности.

Арктический фронт безопасности

Во время выступления генерал охарактеризовал Арктику как новую линию противостояния. Он отметил, что регион имеет стратегическое значение из-за морских маршрутов, ресурсов и возможностей для размещения военной инфраструктуры. И, по его словам, это уже не теоретические риски, а практические шаги со стороны России и Китая.

Гринкевич говорил спокойно, но жестко. В зале, по словам участников конференции, воцарилась тишина, когда он описывал масштабы изменений. Он подчеркнул, что речь идет не только о демонстрации флага, а о системной подготовке к возможным конфликтам в высоких широтах.

Что именно происходит

Генерал пояснил, что батиметрические исследования, которые проводят российские и китайские суда, позволяют детально изучать рельеф морского дна. Это критически важно для размещения подводных кабелей, субмарин и сенсорных систем. Именно поэтому такие миссии вызывают беспокойство у НАТО.

Он также призвал страны Альянса ускорить производство вооружений и усилить единство. По его словам, угрозы растут быстрее, чем оборонительные способности. И, как он добавил, время для медленных решений уже прошло.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель председателя правительства РФ Николай Патрушев уже на протяжении длительного времени не входит в список ключевых игроков в запасах редкоземельных элементов в Арктике. Сейчас эти ресурсы делят между собой заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, президент государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

В общем Кремль пытается максимально использовать два своих стратегических актива – приарктические запасы редкоземельных элементов и проект Северного морского пути.

