Финал Лиги чемпионов в Киеве: представлен неофициальный гимн 

Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая в Киеве, презентован неофициальный гимн финала турнира под названием "In Love With Football - In Love With Kyiv".

Автором музыки выступил известный композитор и музыкальный продюсер Борис Кукоба.

Текст написал креативный директор компании CFC Consulting Юрий Сак. Исполнение песни доверили юной талантливой певице, финалистке шоу "Голос дети" и представительницы Украины на детском Евровидении-2017 Анастасии Багинской.

"Песни, которые становятся визитками-гимнами международных футбольных турниров - это особый жанр. В мелодии такой композиции должен быть драйв и динамика, она должна передавать и усиливать невероятную энергетику и атмосферу самого события. Именно эти ингредиенты были использованы при создании музыки для нашего подарка болельщикам Лиги чемпионов - песни In Love With Football - In Love With Kyiv", - отметил Кукоба.

