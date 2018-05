Топ-16 хітів українською у виконанні іноземців

Мелодійність української мови не лишає байдужими представників різних народів. Любов до української пісні об'єднала музикантів з Великобританії, Фінляндії, В'єтнаму, США, Литви, Нігерії, Південної Кореї, Бельгії, Голландії та інших країн.

У добірці CityOboz - 16 зарубіжних музикантів і колективів, які вдало заспівали українською.

The Rasmus

Гітарист відомого фінського гурту The Rasmus Ееро Хейнонен виконав пісню "Україна" Тараса Петриненка. Відбулося це під час концерту в Києві у 2013 році. Музиканту підспівували фанати, яких дуже зворушила композиція.

Кеті Мелуа (Katie Melua)

Британська співачка грузинського походження Кеті Мелуа (Katie Melua) разом з хором заспівала українську колядку "Щедрик". Трапилося це у грудні 2016 року в прямому ефірі на телеканалі BBC.

Gogol Bordello

Американський інтернаціональний панк-рок гурт Gogol Bordello виконав кілька пісень українською мовою, серед яких і гімн столиці України "Як тебе не любити, Києве мій!".

Хор Gracias

Хор Gracias з Південної Кореї пронизливо виконав легендарну композицію "Україна". Оригінальна версія ролика була записана ще в 2013 році в студії одного з телеканалів. У березні 2018 року відео опублікували в Facebook-групі "Україна понад усе", після чого ролик став вірусним і набрав більше 40 тисяч репостів.

Golem

Єврейський фолк-рок гурт Golem з США переспівав одну з найвідоміших українських композицій авторства Володимира Івасюка. "Червону руту" музиканти виконали в центрі Нью-Йорка у 2015 році. За словами музикантів, своїм виступом вони прагнули підтримати Україну та побажали їй миру.

Biplan

Литовський гурт Biplan виконали три пісні українською мовою. Першу композицію Amore музиканти презентували у 2013, далі була україномовна версія їхньої пісні Hey Ya Ho. 24 серпня 2015 року на честь Дня Незалежності України Biplan представив композицію "Ми вічно юні".

Джосс Стоун

Британська співачка, володарка премії "Греммі" Джосс Стоун виконала українську народну пісню "Ой за гаєм, гаєм". Відбулося це під час світового турне, коли зірка в кожній з країн шукала музикантів, щоб зіграти джем і краще пізнати місцеву культуру. В Україні Джосс Стоун заспівала разом з учасниками групи DVOE.

Поль Манондіз

Співак з Франції Поль Манондіз, який вже три роки живе в Україні та підтримує українських військових на Донбасі, презентував у YouTube зворушливу пісню, присвячену нашій країні. Україномовну композицію, що стала своєрідним зізнанням у коханні, він назвав "Мій рай". В творчому доробку Поля ця пісня про Україну не перша. Його попередня композиція "Вирушали хлопці" присвячена українським воїнам.

Enej

Рок-гурт Enej є одним з найпопулярніших гуртів в Польщі. Його заснували представники української діаспори в 2002 році. А назва гурту походить від імені головного героя "Енеїди" Івана Котляревського. У 2015 році колектив записав композицію "Біля тополі", яку присвятив військовим, які загинули за Україну.

Klooch

Рок-гурт з Торонто Klooch у 2006 році заснували троє нащадків українських емігрантів та один канадець. Завдяки оригінальному стилю виконання пісень колектив швидко набрав популярності, записав дебютний альбом під назвою "Klooch" та вирушив в турне містами Канади, США і Європи. У 2014 році гурт зняв кліп на пісню "Вона". Зйомки відео проходили в Києві та Нью-Йорку.

Brutto

Brutto – панк-рок-гурт Сергія Міхалка, заснований ним після припинення існування колективу "Ляпис Трубецкой". 30 грудня 2015 року Brutto презентував свій перший кліп на україномовну пісню "Вечірнє сонце", а в листопаді 2016 світ побачила друга україномовна робота на пісню "Середні віки". Віршами для композиції стала лірика відомого поета Сергія Жадана. У лютому 2017 на концерті у Гродно Brutto присвятив композицію "Гаррі" українським героям, полеглим на Донбасі.

Leo Mantis

Leo Mantis – український співак нігерійського походження. В 2012 році переїхав в Україну на навчання. За півтора року вивчив українську мову та почав писати вірші, які згодом стали текстами його пісень. Набув популярності завдяки соціальним мережам та своєму аматорському відео, знятому на веб-камеру в кімнаті гуртожитку, де він виконав пісню "Така, як ти" Святослава Вакарчука. У грудні 2016 року презентував кліп на авторську україномовну композицію "Листи".

Rastaban

Бельгійсько-голландський гурт Rastaban поєднує традиційні народні мелодій, елементи світової музики та вібрації племен. Цей унікальний проект включив українську народну пісню "Горе долом" до свого репертуару та зняв на неї яскравий кліп. Також музиканти записали ще одну україномовну пісню Moja Dusa.

The Ukrainians

The Ukrainians – британський фолк-роковий гурт, що грає українську музику із сильним впливом західного пост-панку. Співають переважно українською мовою обробки народних пісень, а також – переклади хітів панк-року. The Ukrainians має шість україномовних альбомів, відіграла понад 1000 концертів у 20 країнах світу, але, на жаль, майже невідома в Україні.

Дует Beissoul & Einius

Литовський електронний дует з Вільнюса Beissoul & Einius підкорив українських слухачів не тільки своїми перформансами і незвичайним звучанням, але і зокрема треком "Як ти й сказав".

Чан Куок Кхань

Чан Куок Кхань приїхав у Львів з В’єтнаму, щоб вивчати хімію. І всього за вісім місяців опанував українську мову. У 2016 році став учасником вокального шоу "Голос країни 7", в якому вразив чудовим виконанням пісні "Скрипка грає". А у 2017 році презентував дебютний кліп на україномовну пісню "Говори Зі Мною", створену на слова відомого українського поета Юрка Іздрика.

Як повідомляв CityOboz, напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся 26 травня в Києві, презентували неофіційний гімн фіналу турніру під назвою "In Love With Football - In Love With Kyiv".