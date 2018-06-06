Таємниці Карпат: Верховина та магічна Чорна Гора, де жили дракони

В Українських Карпатах є чимало унікальних місць, оповитих легендами і таємницями. Їх не знайдеш у звичайних путівниках для туристів, але, відвідавши ці гори один раз, запам’ятаєш їх назавжди і захочеш повернутися сюди знову.

Про мальовничі куточки Чорногірського хребта, драконів, що жили на вершині Піп Іван, гуцульську кухню та селище Верховина, звідки можна зручно дістатися одразу до кількох гір, спеціально для CityOboz розповідає гід-провідник та автор блогу Carpathians guide Фрідріх Єфімовський.

Чорногірський хребет і дракони

Чорна Гора Фото надав Фрідріх Єфімовський

Всім відомо, що найвищою вершиною України є Говерла. Але мало хто знає, що для місцевого населення – гуцулів – головною вершиною Українських Карпат була не вона.

Чорна Гора, або Піп Іван, як її називають частіше у наш час, з давніх давен вважалась магічним місцем, від якого пішла назва всього Чорногірського хребта в Карпатах. Саме тут розташовані усі шість двотисячників України. За легендами на Чорній горі колись жили дракони, що викрадали людей і тримали їх як рабів у печерах. Власне, за переказами саме тому її колись і назвали Чорною горою.

Верховина і гуцульська кухня

Верховина Фото надав Фрідріх Єфімовський

Зараз у Карпатах є кілька відомих туристичних центрів і, на жаль, у цьому списку немає селища Верховина, з якого найзручніше організувати собі прогулянку на Чорну гору. Ще Іван Франко казав, що саме Жаб’є (стара назва селища) є столицею гуцульського краю.

Саме тут можна познайомитися з автентикою Карпат. В наш час лише у Верховині можна скуштувати справжньої місцевої кухні. Звісно, це всім відомі грибна юшка і бануш, який більшість називає банош, хоча це неправильно. Також мало хто знає, що гуцульский борщ білий, а голубці розміром з мізинець.

Голубці Фото надав Фрідріх Єфімовський

Сходження на вершини

Верховина розташована неподалік від Чорногірського хребта у долині річки Чорний Черемош. Якщо Ви бажаєте відвідати Чорногірський хребет, то саме у Верховині буде найзручніше проживати. Мова йде не про походи з наметами, а саме про більш європейський підхід до подорожей горами, тобто одноденні прогулянки на вершини.

Озеро Марічейка Фото надав Фрідріх Єфімовський

Наприклад, саме з Верховини можна зручно дістатися до підніжжя Чорної гори у селі Зелене, адже багато місцевих жителів заробляють тим, що підвозять туристів на своїх позашляховиках. І, піднявшись повз озеро Марічейка на Чорну гору, пройтись хребтом до гори Вухатий Камінь, а звідти спуститися в село Дземброня, де вас зможе забрати водій і відвезти у Верховину.

Вухатий Камінь Фото надав Фрідріх Єфімовський

Так само зручно можна організувати поїздку на Говерлу чи гору Шпиці. Йти в туман і дощ на вершини гід не рекомендує. Якщо погода не дозволяє сходити на Чорногірський хребет, біля Верховини є де прогулятись і на менші висоти.

Зокрема, поруч із селищем є цікаве місце "Комори Довбуша". Це скельний каньйон, розташований на схилах гори Синиці над селом Криворівня.

Гора Синиці Фото надав Фрідріх Єфімовський

Також із Верховини можна швидко і зручно з'їздити на Буковецький перевал, а звідти є два варіанти прогулянок до Магічних каменів Гуцульщини. Перший і коротший – це прогулянка до Терношорського святилища. А другий і довший – це прогулянка гірськими хребтами до Писаного каменя. Саме це місце слід вважати головним язичницьким святилищем Українських Карпат.

Терношорське святилище Фото надав Фрідріх Єфімовський

Писаний камінь Фото надав Фрідріх Єфімовський

Ще над самою Верховиною височить гора Біла кобила. Її вершина вкрита кам’яними осипами, які називають ґорґани, або ж ґреготи. Ця гора сильно відрізняється від багатьох інших вершин Українських Карпат. Також доволі зручно з Верховини можна дістатись до Кривопільського перевалу, а звідти піднятись на гору Кострича, де відкривається найкраща панорама всього Чорногірського хребта.

Біла кобила Фото надав Фрідріх Єфімовський

Якщо сильно дощитиме, то у Верховині є де прогулятись і в долині. Музей гуцульської магії, Музей музичних інструментів Романа Кумлика, Хата-музей фільму "Тіні забутих предків", а також ще кілька різних туристичних локацій роблять Верховину привабливою для туристів за будь-якої погоди.

Музей гуцульської магії Фото надав Фрідріх Єфімовський

І пам’ятайте, що саме у Верховині можна потрапити на найбільший рафтинг в Українських Карпатах на річці Чорний Черемош.

Як повідомляв CityOboz, раніше ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров назвав улюблені місця в Україні.