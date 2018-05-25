Почему гибнут туристы: топ-6 причин

Журналисты китайского издания The South China Morning Post провели исследование, касающееся основных причин гибели туристов.

По их данным, основных факторов шесть. ДТП занимают первое место. Чаще всего туристы разбиваются из-за того, что просто забывают пристегиваться ремнями безопасности.

Вторым фактором риска является употребление наркотических средств. Так, за последние 12 лет на индийском курорте Гоа 245 иностранцев скончались от приема наркотиков.

Третьей причиной гибели стало утопление. Отдыхающие переоценивают физические возможности своего организма. Так, за 2017 год в Китае более трети из 700 погибших захлебнулись в воде.

Четвертую строчку занял алкоголь. В состоянии опьянения отдыхающие становятся смелее и совершают необдуманные поступки. В Испании, например, несколько туристов погибли, пытаясь спрыгнуть с балкона в бассейн.

На пятом месте оказались животные. Туристов на тот свет отправляют змеи, бешеные собаки, бегемоты, акулы, слоны и комары, переносящие малярию. Ежегодно бегемоты убивают больше путешественников, чем акулы, медведи и львы вместе взятые.

Шестую строчку заняли селфи. Зачастую ради эффектного фото туристы делают опасные для жизни вещи. Например, в Индии медведь растерзал мужчину, когда тот хотел сделать селфи с животным.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны, чьи граждане тратят больше всего на путешествия.