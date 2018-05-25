Чому гинуть туристи: топ-6 причин

Журналісти китайського видання The South China Morning Post провели дослідження, що стосується основних причин загибелі туристів.

За їхніми даними, основних факторів шість. ДТП займають перше місце. Найчастіше туристи розбиваються через те, що просто забувають пристібатися ременями безпеки.

Другим фактором ризику є вживання наркотичних засобів. Так, за останні 12 років на індійському курорті Гоа 245 іноземців померли від прийому наркотиків.

Третьою причиною загибелі стало утоплення. Відпочиваючі переоцінюють фізичні можливості свого організму. Так, за 2017 рік у Китаї більш як третина з 700 загиблих захлинулися в воді.

Четверту сходинку посів алкоголь. У стані сп'яніння відпочиваючі стають сміливішими і роблять необдумані вчинки. В Іспанії, наприклад, кілька туристів загинули, намагаючись зістрибнути з балкона в басейн.

На п'ятому місці опинилися тварини. Туристів на той світ відправляють змії, скажені собаки, бегемоти, акули, слони і комарі, які переносять малярію. Щорічно бегемоти вбивають більше мандрівників, ніж акули, ведмеді і леви разом узяті.

Шосту сходинку посіли селфі. Найчастіше заради ефектного фото туристи роблять небезпечні для життя речі. Наприклад, в Індії ведмідь розірвав чоловіка, коли той хотів зробити селфі з твариною.

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