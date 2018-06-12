Отдых в Затоке: что посмотреть кроме моря

Многие украинцы из года в год выбирают летний отдых в Затоке. И не удивительно - это место считается одним из наиболее теплых на Черноморском побережье, и ехать отдыхать сюда можно с мая по сентябрь.

Главная достопримечательность Затоки - ее пляжи. Но это совсем не значит, что, приехав сюда отдыхать, все, на что можно рассчитывать, - шезлонг, гостиница и привычный набор курортных развлечений. Возможностей значительно больше. О том, где побывать и что посмотреть в Затоке и рядом с ней, пишет CityOboz.

Отдых в Затоке pixabay.com

Лиман и мост

Поселок Затока расположен на Будакской косе, которая отделяет Черное море от Днестровского лимана. Последний сам себе является уникальным творением природы. Возле его северной части разбит Нижнеднестровский национальный природный парк, а возле западной - Лиманский ландшафтный заказник. В его водах водится как пресноводная, так и морская рыба, что делает его любимым местом рыбаков. А еще рядом с Затокой расположен Аккембецкий курган - сохранившаяся памятка трипольской культуры.

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А главная индустриальная достопримечательность Затоки - разводной мост между морем и лиманом. Так, во время прохождения определенного типа транспорта поднимается центральная часть его конструкции. Обычно в летний период увидеть это можно дважды в день, но график в силу необходимости часто меняется. По последним данным, мост разводят только поздно вечером. Точную информацию на определенный день можно узнать у диспетчеров порта.

Аккерманская крепость

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Примерно в 20 км от Затоки находится город Белгород-Днестровский, а рядом с ним, на берегу лимана - Аккерманская крепость. Это огромное фортификационное сооружение, заложенное еще в XIII веке. В Украине эта крепость считается одной из наиболее сохранившихся, а своими размерами превосходит все подобные сооружения страны.

Осмотреть крепость можно не только снаружи (хотя с этой стороны она выглядит действительно монументально), но и зайти внутрь - потрогать, поснимать и подняться на возвышения. Также можно воспользоваться услугами экскурсоводов, которые детально расскажут об истории этой памятки.

"Шабо"

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Еще одно место, которое очень любят отдыхающие в Затоке - Центр культуры и вина "Шабо". Он расположен в 5 км от курорта в одноименном селе. Место интересное за счет его истории, ведь винодельческие традиции здесь были заложены еще в античные времена.

Здесь можно посмотреть новое производство и старинные подвалы и хранилища, расположенные глубоко под землей, погулять по музею-лабиринту под пересказы древних мифов. Еще можно увидеть, как выдерживается и разливается вино и шампанское. И, конечно, все продегустировать.

Вилково

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Заядлые путешественники на тематических форумах отмечают, что дорога из Затоки в город Вилково - не самого лучшего качества, но оно того стоит. Ведь Вилково - это место, которое в народе получило имя "украинской Венеции". А все благодаря множеству каналов, прорытым вдоль улиц (хотя поплавать по городу сейчас можно только в "старой" его части).

Вилково расположено в украинской части дельты Дуная, а рядом с городом находится Дунайский биосферный заповедник, потрясающий величественностью природы и ее уникальностью.

Отметим, что природа - не единственная достопримечательность этого места. Еще одна его особенность в том, что большая часть населения - старообрядцы-липоване. В городе есть два их храма.

Бонус: Одесса

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Расстояние от Затоки до Одессы - примерно 60 км. Но мы уверены, что день (а то и больше), проведенные в курортной жемчужине Украины стоят того, чтобы его преодолеть.

Одесса - традиционно самый любимый украинский курортный город, в котором для туристов есть все - красивая архитектура, самобытность и чувство юмора местного населения, вкусная еда и морепродукты, развлечения на любой вкус. И, конечно же, известные пляжи на побережье Черного моря.

Более того, получив заряд позитива и впечатлений от жизни курортного мегаполиса, можно со спокойной душой вернуться к неспешному отдыху в Затоке.

Отзывы об отдыхе в Затоке

- "Все необходимое для отдыха есть! Неплохие пляжи, куча кафешек, ресторанов, магазинчиков, аптека. Лавки с сувенирами, мини-рыночек. Много развлечений, лунопарк, мини-зоопарк, водные аттракционы, аквапарк". (Алина, Беларусь)

- "Приветливые люди, море, солнце, пляж! Много ресторанов и кафе, супермаркеты и банкоматы ПБ, аптеки и многое другое. Доступное сообщение к другим городам и поселкам". (Виктория, Украина)

- "Все в Затоке дружелюбно и приветливо. Центральную аллею и пляж убирают каждое утро, но не супер-тщательно. Пляж довольно таки засоренный, причем не только отдыхающими. Покушать и прикупить еды есть где, вариантов просто масса. А цены не очень приятные. С транспортом проблем нет, что в Одессу, что в Белгород". (Катерина, Украина)

- "Ужасная организация дорожного движения. Нет ни обочин, ни тротуаров, ни хорошего качества дорожного полотна. Большое количество фур, которые передвигаются на высокой скорости. Городские пляжи меня повергли в шок и ностальгию по СССР. На них вы найдете песок, перемешанный с бутылками, окурками, пластиковыми пакетами и остатками еды (возможно уже переработанной). Рекомендую гостиницы и жилые комплексы с наличием частного пляжа". (Галина, Беларусь)

- "В межсезонье трудно найти приличное гастрономическое заведение. Хорошо, что есть ресторан "Ассоль". Без него реально было бы сложно. Пляжи чистые, малолюдные, приятный песочек. Люди очень приветливые. Развлечений для деток маловато". (Ирина, Украина).

Цены на отдых в Затоке

Стоимость проживания в пансионатах и базах отдыха Затоки летом 2018 года варьируется от 200 грн/сутки до 1200 грн/сутки за двухместный стандартный номер. Такой номер в гостинице обойдется примерно от 670-840 грн/сутки до 1780 - 2240 грн/сутки. Стоимость аренды двухместного коттеджа стартует от 600-900 грн/сутки. Цены на отдых в Затоке зависят от места расположения и комфортабельности выбранного места.

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