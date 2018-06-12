Відпочинок в Затоці: що подивитися крім моря

Багато українців з року в рік вибирають літній відпочинок в Затоці. І не дивно - це місце вважається одним з найбільш теплих на Чорноморському узбережжі, і їхати відпочивати сюди можна з травня по вересень.

Головна перевага Затоки - її пляжі. Але це зовсім не означає, що, приїхавши сюди відпочивати, все, на що можна розраховувати, - шезлонг, готель і звичний набір курортних розваг. Можливостей значно більше. Про те, де побувати і що подивитися в Затоці і поряд з нею, пише CityOboz.

Відпочинок в Затоці pixabay.com

Лиман і міст

Селище Затока розташоване на Будакській косі, яка відділяє Чорне море від Дністровського лиману. Останній сам собі є унікальним творінням природи. Біля його північної частини розбитий Нижньодністровський національний природний парк, а біля західної - Лиманський ландшафтний заказник. У його водах водиться як прісноводна, так і морська риба, що робить його улюбленим місцем рибалок. А ще поруч з Затокою розташований Аккембецький курган - пам'ятка трипільської культури, яка збереглася до сьогодні.

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А головна індустріальна пам'ятка Затоки - розвідний міст між морем і лиманом. Так, під час проходження певного типу транспорту піднімається центральна частина його конструкції. Зазвичай в літній період побачити це можна двічі в день, але графік в силу необхідності часто змінюється. За останніми даними, міст розводять тільки пізно ввечері. Точну інформацію на певний день можна дізнатися у диспетчерів порту.

Аккерманська фортеця

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Приблизно в 20 км від Затоки знаходиться місто Білгород-Дністровський, а поруч з ним, на березі лиману - Аккерманська фортеця. Це величезна фортифікаційна споруда, закладена ще в XIII столітті. В Україні ця фортеця вважається однією з найбільш збережених, а своїми розмірами перевершує всі подібні споруди країни.

Оглянути фортецю можна не тільки зовні (хоча з цього боку вона виглядає дійсно монументально), але і зайти всередину - помацати, познімати і піднятися на мури. Також можна скористатися послугами екскурсоводів, які детально розкажуть про історію цієї пам'ятки.

"Шабо"

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Ще одне місце, яке дуже люблять туристи в Затоці - Центр культури та вина "Шабо". Він розташований в 5 км від курорту в однойменному селі. Місце цікаве за рахунок його історії, адже виноробні традиції тут були закладені ще в античні часи.

Тут можна подивитися нове виробництво і старовинні підвали і сховища, розташовані глибоко під землею, погуляти по музею-лабіринту під перекази древніх міфів. Ще можна побачити, як витримується і розливається вино і шампанське. І, звичайно, все продегустувати.

Вилкове

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Завзяті мандрівники на тематичних форумах відзначають, що дорога з Затоки в місто Вилкове - не найкращої якості, але воно того варте. Адже Вилкове - це місце, яке в народі отримало ім'я "української Венеції". А все завдяки безлічі каналів, які прориті уздовж вулиць (хоча поплавати по місту зараз можна тільки в "старій" його частині).

Вилкове розташоване в українській частині дельти Дунаю, а поруч з містом знаходиться Дунайський біосферний заповідник, який приголомшує величністю природи і її унікальністю.

Відзначимо, що природа - не єдина пам'ятка цього місця. Ще одна його особливість в тому, що більша частина населення - старообрядці-липовани. У місті є два їхні храми.

Бонус: Одеса

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Відстань від Затоки до Одеси - приблизно 60 км. Але ми впевнені, що день (а то і більше), проведені в курортній перлині України, вартують того, щоб її подолати.

Одеса - традиційно найулюбленіше українське курортне місто, в якому для туристів є все - красива архітектура, самобутність і почуття гумору місцевого населення, смачна їжа і морепродукти, розваги на будь-який смак. І, звичайно ж, відомі пляжі на узбережжі Чорного моря.

Більш того, отримавши заряд позитиву і вражень від життя курортного мегаполісу, можна зі спокійною душею повернутися до неспішного відпочинку в Затоці.

Відгуки про відпочинок в Затоці

- "Все необхідне для відпочинку є! Непогані пляжі, купа кафешок, ресторанів, магазинчиків, аптека. Лавки з сувенірами, міні-риночок. Багато розваг, лунопарк, міні-зоопарк, водні атракціони, аквапарк". (Аліна, Білорусь)

- "Привітні люди, море, сонце, пляж! Багато ресторанів і кафе, супермаркети і банкомати ПБ, аптеки і багато іншого. Доступне сполучення з іншими містами і селищами".(Вікторія, Україна)

- "Все в Затоці дружелюбно і привітно. Центральну алею і пляж прибирають щоранку, але не супер-ретельно. Пляж досить таки засмічений, причому не тільки відпочиваючими. Поїсти і прикупити їжі є де, варіантів просто маса. А ціни не дуже приємні. З транспортом проблем немає, що в Одесу, що в Білгород". (Катерина, Україна)

- "Жахлива організація дорожнього руху. Немає ні узбіч, ні тротуарів, ні хорошої якості дорожнього полотна. Велика кількість фур, які пересуваються на високій швидкості. Міські пляжі мене шокували і викликали ностальгію по СРСР. На них ви знайдете пісок, перемішаний з пляшками, недопалками, пластиковими пакетами і залишками їжі (можливо вже переробленої). Рекомендую готелі і житлові комплекси з наявністю приватного пляжу". (Галина, Білорусь)

- "У міжсезоння важко знайти пристойний гастрономічний заклад. Добре, що є ресторан "Ассоль". Без нього реально було б складно. Пляжі чисті, малолюдні, приємний пісочок. Люди дуже привітні. Розваг для діток замало". (Ірина, Україна).

Ціни на відпочинок в Затоці

Вартість проживання в пансіонатах і базах відпочинку Затоки влітку 2018 року варіюється від 200 грн/добу до 1200 грн/добу за двомісний стандартний номер. Такий номер в готелі обійдеться приблизно від 670-840 грн/добу до 1780 - 2240 грн/добу. Вартість оренди двомісного котеджу стартує від 600-900 грн/добу. Ціни на відпочинок в Затоці залежать від розташування і комфортабельності обраного місця.

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