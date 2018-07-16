Кровавый цирк: как животные атакуют зрителей

Тигры, медведи, львы, обезьяны, слоны и другие животные страдают за решеткой в ​​тесных цирковых клетках. Цирк лишает животных достоинства, характера, природной красоты и превращает их в испуганные создания со сломанной психикой.

Жестокое обращение во время репетиций может иметь плачевные последствия для дрессировщика и зрителей. Звери не прощают такого отношения и при удобном случае готовы к мести.

Страшные истории нападений и побегов животных OBOZREVATEL рассказали активисты крупнейшего гуманистического движения Украины UAnimals, которые уже не первый год борются за цирк без животных.

Убийство львицы в Прилуках

В Прилуках застрелили молодую львицу. Трехлетнее животное по имени Мила прыгнуло на работника цирка Кобзов, укусило его за ногу и убежало. Львицу обнаружил местный житель. Услышав лай собаки, он вышел на улицу и увидел в своем огороде африканского хищника.

Подойти к львице близко никто не решился, а транквилизаторов на подобный экстренный случай в цирке не нашлось. Поэтому бессильная полиция обратилась за помощью к местному охотнику, который убил львицу тремя выстрелами. Ответственность за смерть животного и опасность для людей так никто и не понес.

Убитая львица в Прилуках

Атака медведя в Белой Церкви

В Белой Церкви во время выступления в цирке дрессированный бурый медведь напал на зрителей. Животное обратило внимание на одного из зрителей, а когда дрессировщик ослабил поводок, медведь напал на мужчину.

Посетитель смог отбиться от хищника. Тогда медведь рванул через манеж на другую сторону и снова напал на зрителей. В зале началась паника, а в давке пострадали дети. Хищник был в наморднике, но лапами и когтями смог ранить людей. За нападение никто ответственности не понес.

Нападение льва во Львове

Во Львовском государственном цирке разъяренные хищники напали на дрессировщика во время выступления. На глазах у сотен зрителей лев начал рвать мужчину, как тряпку. Выжить ему удалось только чудом, поскольку кости остались целы

Прямо с арены его доставили в хирургию, где врач насчитал на теле дрессировщика более 20 рваных ран. Лев повредил мужчине руку, ногу и живот. Это выступление в цирке проходило уже в шестой раз. И никто не мог предвидеть такое поведение львов. Только с помощью мощной струи воды и палок львиную атаку смогли отбить. Ответственность за стресс для детей никто не понес.

Дальнейшая судьба животных неизвестна.

Кровавая история слонихи в Гонолулу

Еще одна кровавая история произошла 24 года назад со слонихой Тайк в Гонолулу. Двадцать лет неволи и жесткой дрессуры заостренным шестом обернулись тем, что во время одного из выступлений слониха сбежала из цирка, убив своего дрессировщика. Испуганная тем, что вырвалась из рабства, Тайк носилась по улицам города. 86 выстрелов и два часа мучительной смерти ждали ее после жизни, в которой не было радости.

Нападение хищников на лошадь

Нередко цирковые животные от тяжелой жизни нападают не только на дрессировщиков или зрителей, но и друг на друга. К слову, в китайском цирке лев и тигр напали на лошадь во время репетиции.

Хищники вышли из-под контроля работника цирка и набросились на лошадь, кусая ее и пытаясь разорвать. Животное старалась спастись, но лев не выпускал жертву. Отогнать диких кошек сотрудникам цирка удалось только со второй попытки с помощью палок и плетей. Конь получил серьезные травмы.

Если вы считаете, что животным не место на манеже, присоединяйтесь к движению UAnimals .

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