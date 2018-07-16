Котят рубили лопатами: в Харькове произошло жуткое ЧП

В Харькове неизвестные проникли в мини-приют для животных, когда не было хозяйки, и устроили бойню питомцев.

"Какие-то ублюдки ворвались в мини-приют, разгромили дом, порубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте", - написала зоозащитница Марина Суркова на своей странице в Facebook.

По ее словам, следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала.

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"Ни протокола осмотра места происшествия и трупов, ни изъятия вещдоков, ни вызова специалиста ветеринарной медицины на место для осмотра трупов, ни фотографий трупов, ничего не сделали", - добавила Марина.

По словам хозяйки приюта Елены Тарасовой, сделать это могли только подростки.

"Я подозреваю подростков, которые живут неподалеку. Они часто лазили по моему двору в мое отсутствие, гладили котят, заходили в дом, все время что-то высматривали. Соседи у нас все адекватные, мои животные никому не мешают, противников приюта нет", - рассказала она, передает "057".

Также отмечается, что позже полиция провела еще один осмотр и сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований. Погибших животных полицейские забрали на экспертизу.

"Мы провели два осмотра. Во время второго уже собрали все необходимые материалы, сняли отпечатки пальцев", - рассказала пресс-офицер Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

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