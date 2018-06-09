Книги для души и развития: топ-5 от известного ведущего

Ведущий "Нового канала" Александр Педан составил собственную подборку книг для души и саморазвития, которые обязательно стоит прочесть.

Александр Педан

Джон Толкиен, "Властелин колец", "Хоббит, или Туда и обратно"

Повесть "Хоббит, или Туда и обратно" - знаковая для меня. Она помогла мне в детстве полюбить читать. До нее я, если мягко говоря, не принимал книги.

Родители не могли меня заставить прочитать и страницы. И вот в шестом классе я заболел, а так как в постели особо делать было нечего, я решил взяться за "Хоббита". В итоге, я прочитал его запоем, понял, что книги - это круто, стал фанатом фентези до мозга костей... Еще во время прочтения стало ясно, что на очереди - "Властелин колец". Его я тоже одолел на одном дыхании. Советую всем, кто этого еще не сделал!

Анджей Ясинский, серия "Ник"

Эта книга – из современного фентези. Из тех произведений, которые начинаешь читать и не можешь остановиться. Но тихо радуешься тому, что их - целые серии. Если вам интересны этот жанр, тема компьютеров и программирования, готовьтесь не спать ночами.

Юваль Ной Харари, "Sapiens: Краткая история человечества"

Это не учебник по истории, как может показаться. Это - насыщенное фактами произведение, исследующее человечество от каменного века до современности, и рассказывающее о том, как люди стали теми, кем есть сейчас. В нем - уйма вопросов, которые каждый из нас периодически задает сам себе. Книга позволяет подумать обо всем, что нас окружает, о том, кто мы, каково наше место в этом мире. Но, в отличие от многих других, она не диктует, как жить, а помогает самостоятельно делать выводы и находить ответы на многие вопросы.

Эрнест Хемингуэй "Старик и море"

Не умаляю художественной ценности этой книги, но в моем случае, она - снотворное. Наверное, ни разу не дочитал ее до конца. Моментально вгоняет в сон всегда, когда открываю, буквально с первой страницы. Мое правило: если хочешь уснуть, а тебе не спится - не нужно таблеток или фиточая, открой "Старик и море". Думаю, у каждого должна быть подобная вещь... Правда, с тех пор, как стал читать на iPad, появилась проблемка. Если засыпаю, он падает мне на лицо и будит.

Александр Педан, "Пан дельфин"

Это - первый мой опыт в написании книг вообще и для детей - в частности. Я постарался в доступной и легкой форме рассказать малышам о дельфинах – почему они не рыбы, где живут, как общаются и многое другое.

Почему о дельфинах? Мне как серферу нравятся эти животные. Во-первых, живут в воде, во-вторых - одни из самых умных млекопитающих, в-третьих, у них много общего с людьми.

"Пан дельфин" входит в серию "Зірки Pro". В ней, кроме этой книги, вышли рассказы Потапа - "Пан Ёж", и Алексея Горбунова - "Пан Волк".

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