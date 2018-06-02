10 фактов об Украине, которые вы точно не знали

Последние несколько лет все больше украинцев работают над развитием бренда своей страны. Так и креативное агентство Green Penguin совместно с издательством #книголав создали иллюстрированную книгу-карту "Книга-путешествие. Украина", в которой рассказали об удивительных местах, выдающихся личностях и важных событиях украинской истории и современности.

CityOboz отобрал для вас 10 самых интересных вау-фактов "Книги путешествия", которые удивляют и вдохновляют.

Казацкий отец

Благодаря Дмитрию Яворницкому, украинскому ученому и историку, мировое сообщество узнало о важнейших поворотах в истории запорожцев. А наибольшую роль здесь сыграла фундаментальная трехтомная "История запорожских казаков", которая до сих пор остается наиболее полным исследованием жизни украинских воинов.

Особенно подробно Яворницкий рассказал о политических и военных событиях, быт и отношения, о духовном мире и даже о природных условиях того времени. Кроме того, исследователь активно проводил археологические раскопки.

Именно его стараниями создана коллекция из 75 тысяч экспонатов, связанных с Запорожьем и Югом Украины, которые сейчас хранятся в Днепровском государственном историческом музее.

Без преувеличения можно сказать, что без Дмитрия Яворницкого коллекции бы не существовало. Ведь он лично руководил Днепропетровской археологической экспедицией, которая имела целью спасти от затопления ценные реликвии запорожского казачества и других исторических периодов во время, когда началось строительство ДнепроГЭС. Без участия Яворницкого артефакты просто затопило бы водой.

Город двух святых

Все в мире искренне убеждены, что именно французский Париж является самым романтичным местом планеты. Но в Украине есть собственная альтернатива Парижа - городок Самбор во Львовской области. Ведь именно здесь, в главном храме города, церкви Рождества Пресвятой Богородицы, уже 250 лет хранят мощи покровителя любви святого Валентина.

И это не очередная легенда - подлинность реликвии в 1759 году подтвердил сам Папа Римский. Однако не все согласны с тем, что мощи принадлежат именно покровителю вечной и искренней любви Валентину. Говорят, это совсем другой святой - Валентий, который заботился не о влюбленных, а о душевнобольных.

Что интересно, 14 февраля, всемирный День влюбленных, тоже часто оспаривают - мол, это День душевнобольных. Возможно, именно из города Самбор происходит этот парадокс?

Украине - Оскар!

Давно уже мечтаете о золотом "Оскаре" для украинских кинематографистов? А мы уже давно его имеем! И не один, а целых четыре. И все они принадлежат композитору с полтавским корнями Дмитрию Темкину. С детства влюбленный в музыку, мастер фортепиано эмигрировал в Берлин, давал концерты в Париже, а затем попал в Соединенные Штаты Америки.

Там Дмитрию открыли дверь в глянцевый и роскошный мир голливудской киномузыки. Он писал мюзиклы для компании Метро-Голдвин-Мейер и впоследствии заработал бешеную популярность на композициях для традиционных западных "вестернов".

А на многочисленные вопросы о том, как человек славянского происхождения может так виртуозно воспевать американский Дикий Запад, Дмитрий ссылался на украинские корни и говорил: "Степь есть степь!"

Любимый пациент Зигмунда Фрейда

Да, у психотерапевта с мировым именем и основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда был любимый пациент. А знаете, кто? Маленький Сергей Панкеев из Одесской области. Он вырос в роскошной семейной усадьбе, где страдал маниакальной депрессией и ужасами с участием волков.

Сейчас от некогда величественного дворца остались лишь заброшенные руины, и еще в прошлом веке весь мир знал о так называемом "Логове волка". А все потому, что о своем маленьком пациенте Фрейд написал большой труд "Из истории одного детского невроза" и, оберегая личность Сергея, называл его Der Wolfsmann или "Человек-волк".

Легенда Латинской Америки

Имя Юрия Кнорозова - историка, этнографа и уроженца Харькова - знают и уважают в странах Латинской Америки. Все просто - именно он основал исследовательскую школу майянистики и расшифровал древние иероглифы майя, которые раньше видел только на фото - до этнических земель племени исследователь добрался уже через много лет после своего открытия. За такие заслуги в далеком мексиканском городе Мерида даже открыли памятник Кнорозову!

Многие ученые того времени искренне не верили, что кто-то может разгадать тайные руны, ни разу не побывав на их родине. И только Кнорозов утверждал, что если есть что-то, созданное человеческим разумом, то всегда найдется ум, который сможет это разгадать.

Историк не любил людей, уважал только науку и свою домашнюю любимицу - кошку Асю. Именно кошка стала его "соавтором" во многих трудах, но вредные редакторы не позволяли публиковать упоминание о ней рядом с именем великого исследователя.

Кровавая вакансия

Вы даже не догадываетесь, каких профессионалов ценили и уважали в Каменец-Подольском в XVII-XVIII веке! В отличие от других украинских городов того времени, в Каменец-Подольском всегда был собственный профессиональный ... палач.

Все кандидаты на это место проходили особую и сложную подготовку, а еще высоко ценились властью и горожанами. На эту солидную должность брали только желающих, а поскольку их было немного, то палачам предлагали хорошую зарплату, еду, одежду и различные привилегии.

Образ каменецкого палача в обязательном красном капюшоне стал известным на всю Украину. Это имя даже стало нарицательным, так называли жестоких, бездушных людей. И именно "каменецким палачом" окрестили запорожские казаки султана Мухаммеда IV в своем известном дерзком письме.

Откровенность по-тернопольски

Сейчас с эротикой нет никаких проблем - интернет предлагает немало вариантов. А вот в начале 90-х мир был намного целомудреннее. Мир - да, а вот тернопольские газетчики - вовсе нет.

В 1992 году они и основали первую всеукраинскую эротическую газету "Пан + Пані". Правда, просуществовала газета недолго, всего шесть лет. Зато сколько шума наделала! А особенно ее самые популярные рубрики, вроде "Он ищет ее".

Тогдашний редактор газеты Зиновий Фриз сумел обойти строгую советскую цензуру и таки удовлетворил читателей - первый выпуск газеты печатали как приложение к еженедельнику "Заповіт".

Закарпатский король поп-арта

Знаете, чем прославился на весь мир парень из Карпат Андрей Варгола? Да это же известный всем и каждому Энди Уорхол - основатель поп-арта и эксцентричный иллюстратор.

А родился он в семье эмигрантов, представителей лемков - особой этнографической группы, представленной на территории Украины. Именно его мать Юлия Варгола повлияла на творчество сына - мастерила и продавала цветы из консервных банок, вышивала картины в лемковских традициях, расписывала пасхальные писанки. И, наверное, даже не догадывалась, что ее увлечения передались Энди и сделали его легендой художественного мира еще при жизни.

Покровительница космоса

Уникальная украинская астроном Елена Казимирчак-Полонская - не единственная в мире ученая, которая приняла монашеский постриг и продолжила преподавать в университете. Свою жизнь она посвятила любимому и почти противоположному - Богу и космическим просторам.

Елена Полонская никогда не изменяла вере ради науки - и наоборот. При жизни она исследовала движения 35 различных комет, определила типы изменений кометных орбит и объяснила причины захвата короткопериодических комет большими планетами.

Именно она предложила теорию о движении комет, которой до сих пор пользуются при запуске космических зондов. Имя большой ученой навсегда осталось на память в космических далях - маленькая планета №2006 под названием "Полонская" и пояс астероидов Казимирчак-Полонской между Сатурном и Ураном.

Императорское дерево

А знаете, что объединяет Ужгород, Токио и Вашингтон? Ну конечно экзотическая японская вишня - сакура! Только в Украине, Японии и нескольких американских штатах цветет это райское дерево. В конце апреля центр Закарпатья утопает в пышном розовом цветении. Ежегодно набережную вдоль берега Ужа заполняют тысячи туристов - все спешат сфотографироваться у уникального дерева.

А одна из местных легенд рассказывает, что сакура появилась на Закарпатье не случайно. Во времена Австро-Венгрии местные горячие головы похитили саженцы дерева у японских послов, которые везли их в подарок Иосифу I и остановились на ночь в Мукачево. Так появилась японская вишня на территории Западной Украины и очень быстро стала ее визитной карточкой.

Также CityOboz составил собственный топ-16 украинских хитов в исполнении иностранцев.