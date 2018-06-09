Книги для душі і розвитку: топ-5 від відомого ведучого

Ведучий "Нового каналу" Олександр Педан створив власну добірку книг для душі і саморозвитку, які обов'язково варто прочитати.

Олександр Педан

Джон Толкієн, "Володар перснів", "Гобіт, або Туди й назад"

Повість "Гобіт, або Туди й назад" - знакова для мене. Вона допомогла мені в дитинстві полюбити читати. До неї я, сказати би м’яко, не приймав книг. Батьки не могли мене змусити прочитати і сторінки. І ось, у шостому класі, я захворів, а оскільки в ліжку особливо робити було нічого, я вирішив узятися до "Гобіта".

У підсумку, я прочитав його, не відриваючись, збагнув, що книги - це круто, став фанатом фентезі до нутра кісток... Ще під час прочитання стало зрозуміло, що на черзі - "Володар перснів". Його я теж проковтнув із захватом. Раджу всім, хто ще цього не зробив!

Анджей Ясинський, серія "Нік"

Ця книга - із сучасного фентезі. Із тих творів, які починаєш читати й не можеш зупинитися. Але тихо радієш із того, що їх - цілі серії. Якщо вам цікаві цей жанр, тема комп'ютерів і програмування, готуйтеся не спати ночами.

Юваль Ной Харари, "Sapiens: Коротка історія людства"

Це не підручник із історії, як може видатися з назви. Це - насичений фактами твір, який досліджує людство від кам'яного віку до сучасності і розповідає про те, як люди стали тими, ким є тепер. У ньому - безліч питань, які кожен із нас періодично ставить сам собі. Книга дає змогу подумати про все, що нас оточує, про те, хто ми, яке наше місце в цьому світі. Але, на відміну від багатьох інших, не диктує, як жити, а допомагає самостійно доходити висновків і відповідей на багато запитань.

Ернест Хемінгуей "Старий і море"

Не применшую художньої цінності цього твору, але в моєму разі, він - снодійне. Напевно, ні разу не дочитав його до кінця. Миттю вганяє в сон завжди, коли відкриваю, буквально з першої сторінки. Моє правило: якщо хочеш заснути, а воно не спиться - не треба піґулок або фіточаю, відкрий "Старого й море". Гадаю, в кожного має бути така річ... Щоправда, відтоді, як заходився читати на iPad, маю клопіт. Якщо засинаю, він падає мені на обличчя і будить.

Олександр Педан, "Пан дельфін"

Це - перший мій досвід у написанні книг узагалі і для дітей - зокрема. Я спробував у доступній і легкій формі розповісти малятам про дельфінів - чому вони не риби, де живуть, як спілкуються і безліч іншого.

Чому про дельфінів? Мені як серферові подобаються ці тварини. По-перше, живуть у воді, по-друге – чи не найрозумніші ссавці, по-третє, у них багато спільного з людьми.

"Пан дельфін" входить до серії "Зірки Pro". У ній, крім цієї книги, вийшли розповіді Потапа - "Пан Їжак" та Олексія Горбунова - "Пан Вовк".

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