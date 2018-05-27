Киев: честные ответы на неудобные вопросы

Есть факты о Киеве, которые мы принимаем как данность, не понимая, почему все обстоит именно так. День города - в последние выходные мая. Каштан - символ столицы. В Киеве больше русскоязычных. Исторические здания заброшены. Деревья обрезают под "столб". В городе часто бывают пробки. Велосипедистам на дорогах не комфортно.

Ко Дню Киева CityOboz задал экспертам вопросы о столице, которыми задаются как местные, так и приезжие, и получил конкретные ответы.

Почему среди киевлян больше русскоязычных?

pexels.com

Киев - столица Украины, но большинство местных жителей русскоязычные. Почему это так?

Есть мода на вещи, а есть на языки. Как в Российской империи, так и при СССР украинский язык был не в почете. В независимой Украине ситуация начала меняться, и вполне возможно, что всего за несколько лет русский в столице доминировать перестанет.

"За часів Радянського Союзу нам усім втовкмачили в голови, що українська мова – селянська, груба, вторинна, немодна. Навіть люди, які приїжджали з україномовних регіонів до столиці вчитись чи працювати, переходили на російську, щоб не вирізнятись. Не кожен мав внутрішню силу протистояти режиму, оточенню, керівництву. Та це й подекуди було небезпечно. В роки незалежності люди поступово стали усвідомлювати себе в мові та мову в собі. Когось змінила Помаранчева революція, багатьох спонукав змінюватись Майдан 2013-14 років", – считает филолог, автор практикумов по украинскому языку Solovei Мира Ким.

Каким образом сегодня в столице распространяется украинский язык?

"По-перше, справді у багатьох українців загостились патріотичні почуття, бажання себе ідентифікувати, якось окреслили для решти країн, хто ми є. Це така внутрішня мотивація, що рухає людьми і змушує їх вчитись, покращувати мовлення, ставати мовним середовищем і підтримкою для інших. По-друге, є закони: квоти на радіо й телебаченні, обов’язкове знання мови для держслужбовців, обслуговування в закладах харчування тощо. Є купа активістів, що контролюють це, вимагають української мови в інструкціях, меню, програмах, версіях сайтів", – говорит Мира.

От редакции добавим, что свой комментарий эксперт попросила не переводить на русский.

Почему исторические здания в Киеве разрушаются?

Дом Сикорского

В столице, в отличие от Львова, например, исторический центр выглядит запущенным. Многие старые здания Киева, в том числе памятники архитектуры, разрушаются. Почему мы не жалеем свое наследие?

Во многих случаях такие дома находятся в частной собственности, а хозяева их умышленно доводят до полного разрушения, рассказывает заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Елена Титова.

"Особенно это касается исторической части города, то есть центра, где здания выгоднее довести до полного разрушения, составить акты об аварийном состоянии и снести. А потом построить на этом месте что-то, что будет с экономической точки зрения более интересно владельцу. Это может быть юридическое или физическое лицо - неважно. Главное, что такие процессы происходят", – говорит Елена Титова.

Эксперт отмечает, что домов, умышленно доведенных до разрушения, в Киеве достаточно много на Верхнем и Нижнем Валу, вспоминает известную усадьбу Мурашко и дом Сикорского.

"В большинстве случаев это сознательное доведение до разрушения. На Богдана Хмельницкого тоже вот поджоги, которые списываются на якобы неисправности с электричеством... На самом деле это делается сознательно, и никаких расследований фактически не проводят. К сожалению, это просто настоящая катастрофа для исторических зданий, имеют ли они статус памятника, или нет", - утверждает эксперт.

Почему киевляне часто стоят в пробках?

Пробки – постоянная проблема не только для Киева, но и многих других крупных городов мира, например, Нью-Йорка, Брюсселя, Парижа, Лондона или Кельна. Из-за масштабных заторов водителям и их пассажирам приходится часами добираться до дома, опаздывать на работу и даже ночевать в автомобиле, застрявшем в застывшем потоке транспорта.

Столичные пробки – проблема глобальная, имеющая несколько причин, а значит, и решений, считает директор института "Киевдормостпроект" Владимир Воробьев, который занимается созданием современной транспортной инфраструктуры городов.

"В первую очередь Киеву нужны новые дороги. Сегодня плотность дорог в столице – 2,5-3 км на квадратный километр городской площади, в то время как в Европе этот показатель составляет 12 км, а в США – 20. Появление дорог-дублеров разгрузит существующие дороги. Мы также настаиваем на необходимости строительства Окружной дороги, которая вывела бы грузовой и транзитный транспорт за пределы Киева", – говорит эксперт.

Кроме того, Воробьев считает, что Киеву стоит всерьез заняться организацией дорожного движения.

"Надо, чтобы заработала "зеленая волна" – синхронизация светофоров, позволяющая двигаться по городу практически без остановок. Необходимо также создание комфортных условий проезда в общественном транспорте, что позитивно повлияет на общую ситуацию. Выбирая общественный транспорт, а не личный автомобиль или такси, горожане тем самым сокращают транспортный поток. В развитых странах именно оптимизацией пассажирского транспорта и развитием велоинфраструктуры города решают проблему пробок", – подчеркивает эксперт.

По его словам, еще одна причина вечных пробок – отсутствие больших парковок в городе. Ведь хаотично припаркованные машины мешают нормальному траффику.

Почему киевляне редко пользуются велосипедом как транспортом?

facebook.com/KyivCyclistsAssociation / Ретро Круиз

Велосипед – простой, удобный и экологичный транспорт. С его помощью можно не только быстро передвигаться по городу, но и постоянно поддерживать себя в форме. Близкие к идеальным условия для велосипедистов на дорогах заставляют людей отказываться от автомобилей. Например, в Дании больше половины жителей Копенгагена ездят на работу или на учебу на велосипеде.

Однако в Киеве велоинфраструктура развита слабо, поэтому на дороге реже можно увидеть велосипедистов, говорит медиакоординатор Ассоциации велосипедистов Киева Марина Блудшая.

"Есть только один веломаршрут "Троещина – Европейская площадь". Для города с 10 районами это, конечно, очень мало. Подсчет велосипедистов, который проводит дважды в год Ассоциация велосипедистов Киева, показал, что на троещинском веломаршруте количество велосипедистов возросло на 50% за год, то есть велоинфраструктура увеличивает количество велосипедистов", – говорит она.

Марина Блудшая подчеркивает, что важную роль играет также скоростной режим на дорогах. Например, в Берлине более чем 70% улиц имеют максимально допустимое ограничение скорости 30 км/ч, что делает передвижение по улице безопасным для пешеходов и велосипедистов. В Киеве же скорость только недавно ограничили до 50 км/ч, но постоянно заводят разговор о повышении до 80 км/ч.

Зачем улицу Сагайдачного сделали пешеходной?

фото Evgen Derlemenko / facebook.com

Улицу Сагайдачного в Киеве сделали пешеходной в рамках реконструкции и благоустройства Контрактовой площади. И хотя многим водителям это доставляет неудобства, изменение транспортной политики на Подоле – разумное действие, которое помогало оживить это пространство, считает архитектор и соавтор проекта "Киевская гостиная" Виктор Герасименко.

"Это абсолютно нормальный европейский опыт, практически во всех развитых городах начиная от Лондона, Стокгольма, Хельсинки, Копенгагена и других есть свои пешеходные зоны. И, как показывает опыт, это очень качественно влияет на экономику и на жизнь горожан. Чем больше таких мест, тем становится комфортнее жить, тем люди больше проводят времени на улице, тем прогрессивнее меняется эта среда", – подчеркивает архитектор.

Он отмечает, что пешеходизацию пространства начиная с 60-х прошлого века начал лоббировать датский архитектор и консультант по городскому дизайну из Копенгагена Ян Гейл. И сейчас практически все европейские страны с развитой политикой и экономикой идут по пути пешеходизации. Например, в столице Норвегии Осло до 2020 года хотят запретить любой въезд транспорта на всю историческую и социальную часть города.

Улицу Сагайдачного в Киеве Виктор Герасименко сравнивает с Таймс-сквер в Нью-Йорке. Последнюю в 2009 году также сделали пешеходной.

"Для Нью-Йорка, как и для Киева, это был прецедент. Такие вещи нельзя просчитать наперед… Когда улица перекрывается по факту, меняется настроение, поведение людей. После перекрытия Таймс-сквер в Нью-Йорке понадобилось несколько лет, чтобы до конца понять, как живет площадь. И еще долгое время вся автомобильная разметка оставалась на дороге, потому что в какой-то момент это могло измениться", – добавил архитектор.

Почему деревья обрезают под "столбы"?

nakipelo.ua

С приходом весны в украинских городах коммунальщики проводят "глубокое омоложение" деревьев – обрезку "под столбы". Однако экологи считают, что это катастрофически сокращает жизнь дерева.

Активисты давно призывают власти отказаться от кронирования под "столбы", но пока безуспешно: почти во всех областных центрах уличная древесина стала неплохим источником дохода, а на освобожденной от деревьев территории вырастают магазины.

Глава координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон отмечает, что сам термин "омоложение" пришел в городские реалии из садоводства. Но если старую грушу обрезают, чтобы получить со временем плоды с молодых ветвей, то какие плоды хотят получить местные чиновники?

"Только финансовые. Ну, кому нужны большие кленовые семена или шишки липы, которые заваливают осенью улицы? Ни одно свойство дерева в городе обрезка под столб не улучшает", - говорит Перегон.

Наземная часть дерева и корни практически равны по длине, укорачивая одну, надо обрезать и другую. Иначе дерево просто лишают источника питания.

"Ни коммунальщики, ни энергетики, ни дорожники, по моим наблюдениям, не замазывают место спила веток ни то что специальными средствами, а хотя бы обычной краской, чтобы защитить от болезней. Инфекция попадает в деревья и сверху, и снизу – в результате разлагания корней, которые остались без питания", - поясняет общественник. И добавляет, что единственный способ спасти деревья в своем дворе – объединиться и вместе с соседями контролировать, когда и как коммунальщики спиливают ветки.

Почему День Киева отмечают в последние выходные мая?

Киев с высоты птичьего полета facebook.com/sergey.ristenko

27 мая на Майдане Независимости отметят и День города, и закрытие финала Лиги чемпионов. Гости мероприятия смогут полюбоваться выступлениями трех оркестров и двух хоров, шоу маршевых барабанов, вокальными и танцевальными перформансами.

Почему же День города отмечают именно в эти даты?

Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года по предложению председателя исполкома Киевского городского совета народных депутатов Згурского. Оно было приурочено к 1500-летию города (дате весьма условной).

Прижился праздник не сразу. Идею сделать его ежегодным подал в свое время журналист Вячеславу Лашук. Именно с его легкой руки в 1987 году дата стала официальной.

"Я работал в то время на радио. Со многими поэтами и писателями мы собирались в кафе "Светлица" на Андреевском спуске. Однажды Салий (первый секретарь райкома Подольского района. – Ред.) на встрече поинтересовался, что можно сделать в городе. Многие мои знакомые бывали на Парижском Монмартре, показывали фотографии и восхищались. Я предложил в конце мая, когда город утопает в зелени и цветут каштаны, отмечать день Киева. Сказал, что стоит только начать, а приезжать будут со всей страны", – рассказал Вячеслав Лашук в одном из своих интервью.

Почему каштан стал символом города?

pixabay.com

Первые каштаны в Киеве начали высаживать при монастырях еще в ХVIIІ веке. Несмотря на это, в сети ходит легенда, что каштаны начали разводить с 1842 года, когда царь Николай І приказал выкопать и выбросить эти деревья с Бульвара Тараса Шевченко, заменив их на тополя. Киевляне подобрали саженцы и высадили рядом со своими домами.

"Однако киевовед А. Макаров считает, что каштаны сажали при монастырях еще в ХVIIІ веке. Это подтверждает и "История города Киева" (1799) М. Берлинского, в которой автор упоминает "дикие" (несъедобные) каштаны, которые киевляне высаживали в садах ради красоты их цветов", – рассказывает экскурсовод и знаток Киева София Грабовецкая.

Уже на рубеже ХIХ и ХХ веков город тонул в каштановых листьях, а само растение ассоциировались с праздничным образом киевской весны.

"В Советские времена листочек каштана поместили на герб, чтобы все забыли об Архангеле Михаиле. Однако это совсем не означает, что символ принадлежит только той эпохе", – подчеркнула Грабовецкая.

Самая старая аллея каштанов в городе сегодня находится в научной части ботанического сада им. Фомина. Деревья растут там с 1862 года.

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