Друг бесплатно: 4 собаки Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". OBOZREVATEL полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – четыре собаки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные стерилизованы и готовы к переезду.

Сентиментальный Сеня

Он верит, что мир прекрасен, что люди обожают бездомных собак, а кошки уступают дорогу исключительно из уважения. Сеня убежден, что его хозяин обязательно найдет его, и что алые паруса уже отданы в пошив. Если вы любите романтичные прогулки в любую погоду в шесть утра, звоните по телефону 097-507-92-99.

Одинокая Даша

Одинокая Даша желает познакомиться. Эмансипированная блондинка, привыкшая в жизни рассчитывать только на себя, ищет надежное колено, на которое можно опереться лапками. Вырастив троих детей и устав, как собака, мечтает пожить для себя в маленькой будке, с видом... ну, хотя бы на соседский курятник.

Телефон 097-819-23-69

Мира - мировая малышка

Она топ-модель нашего приюта и звезда дворового масштаба. На каком еще подиуме вы увидите такие длинные ноги, причем целые четыре! А пушистыми усам завидует сама Кончита Вурст. Пригласите Миру в ваше шоу. В райдер включена мягкая постилочка и обязательные почесывания за ушком.

Телефон продюсера 096-207-32-38

Каспер - белое солнце

Станьте хозяином Каспера, и в вашей судьбе больше не будет черных дней. Этот яркий пес сделает жизнь светлее и спасет от серости. Белый как снег и теплый как солнце, Каспер будет освещать путь на вечерней прогулке и греть бочок холодными ночами. Переходите на сторону света, звоните по телнфону 096-207-32-38.

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