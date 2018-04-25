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Мария Колповская
Мария Колповская
Ароматерапевт, эксперт в области ЗОЖВсе статьи автора

Главный миф о вегетарианстве

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Пару месяцев назад я перестала есть млекопитающих – из этических соображений. Строго говоря, это не вегетарианство вовсе, а поллотарианство, но суть от формулировки не меняется. Правда, мясные продукты не являлись основой моего рациона и годами до этого, а тут вдруг события сошлись в одной точке: попытка спасти подстреленного косуленка, меню охотничьего ресторана с иллюстрациями. И я окончательно "прониклась".

- А что же ты тогда ешь??? – удивилась подруга, услышав новость…

- Да много всего: сыр люблю, фрукты, овощи, рыбу, морепродукты, макароны опять-таки…

- А ты уверена, что организму при таком питании всего хватает?

Вот он, миф, укоренившийся в умах большинства: если вы не едите мясо, то организм испытывает белковое голодание. И никак иначе!

Давайте разбираться с этим мифом.

1. Белок – это такой компонент питания, который может выполнять сразу две функции: строительную и энергетическую. В первом случае наше тело применяет белок (а точнее, его составные части - аминокислоты) в качестве кирпичиков для создания собственной структуры. Во втором случае – наше тело последовательно эти самые аминокислоты разлагает и использует выделяемую в процессе энергию.

2. Энергия, получаемая из белка, достаточно "токсична" для нашего организма. Это связано с тем, что в процессе разложения аминокислоты превращаются в ацетоновые тела и мочевую кислоту – вещества, отравляющие и способствующие возникновению всевозможных заболеваний. Нормальное, здоровое, сбалансированное питание должно быть рассчитано таким образом, чтобы до "сжигания" белка дело не доходило…

3. А как дело обстоит со "строительной" функцией? Организм здорового взрослого человека в сутки "списывает на свалку" от 3 до 5 грамм собственных белков на 1 кг веса тела. Но вы же понимаете, что просто так брать и выбрасывать 200-300 грамм собственной массы было бы слишком расточительно с точки зрения эволюции.

Потому "списанные" белки разлагаются до аминокислот, а аминокислоты, по большей части, используются для синтеза новых белков – и так по кругу. Небольшой "аминокислотый дефицит" составляет около 0,7 грамм на 1 кг веса тела ежедневно. Собственно, это и есть то количество белка, которое мы должны съедать. Для женщины весом 55 кг – 38,5 грамм; для мужчины весом 80 кг – 56 грамм.

Ладно-ладно, только не хватайтесь за ювелирные весы и калькуляторы для расчета своего рациона. Цифры приблизительны, потому ученые дают "вилку" - от 0,5 до 1 грамма на 1 кг веса тела. Чуть меньше – и вы стимулируете свой организм тщательней искать и перерабатывать "бракованные запчасти". Чуть больше – и вы уже "перезаложились" на низкое качество поглощаемого белка.

4. Ага, белок бывает разного "качества". Любые белки – это такие "бусики" из двух десятков аминокислот, разного их количества и разной последовательности. "Бусики" эти уникальны для каждого организма и записаны в его ДНК. Именно поэтому чужеродный белок, проникший вглубь нашего тела, вызовет, в лучшем случае, аллергию, а вот пользы не принесет.

Пищеварительная система предварительно разрушает чужие белки, а клетки тела из полученных "бусинок" создают свои. Скажу больше – мудрая природа позаботилась о том, чтобы наше тело могло самостоятельно создавать подавляющую часть аминокислот из атомов простых веществ (магия, честное слово!)

Остается всего семь "бусинок", которые мы можем брать только из пищи. И должны брать, чтобы оставаться здоровыми. По настоящему же редкими являются вообще только три из них – лизин, триптофан и метионин… Ну то есть как редкими – они встречаются даже в растительных белках в небольшом объеме. Так что грамотный веган, сочетающий в ежедневном рационе бобовые, орехи и зерно, не испытает никакого "белкового дефицита"… Ну а 5 яиц или 200-300 грамм сыра с лихвой покроют необходимый объем – и никакой мраморной говядины, прошу заметить.

Вывод? А вывод прост. Для взрослого здорового человека в современном мире любая этически приемлемая система питания покрывает белковые потребности организма. Более того, ограничение животной пищи может оказаться даже полезным, так как предупредит излишнее потребление протеинов и их переработку в токсичные вещества – упомянутые мной выше 50 грамм белка в день – это всего 150-200 грамм шашлыка, знаете ли…

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Автор
Мария КолповскаяМария Колповская
Тема
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