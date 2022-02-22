Героя шоу 'Холостяк' Топольського одягне український бренд Andreas Moskin

К слову, динамичный бренд Andreas Moskin, недавно появившийся на просторах украинской моды, уже успел покорить сердца ярых поклонников классики и кэжуал стиля. А потому, неоднократно был замечен главный холостяк страны в модных кежуал лугах от бренда, ведь Andreas Moskin создает и лимитированные кежуальные коллекции из итальянских лекал.

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Как сдержанные, так и отчаянные стильные образы выглядели безупречно на главном герое, за сердце которого сразятся многие девушки. К слову, несмотря на то, что мужчина активно занимается спортом и любит спортивный стиль одежды, ему очень подходит эксклюзивная классика.

Андрей Моськин и Андреас Билоус, создатели бренда Andreas Moskin, рассказывают, что все уникальные модели костюмов отшивают в 6 размерах с вниманием к каждой детали. Кроме того, у каждого изделия есть эксклюзивная пожизненная гарантия. Многие известные украинские звезды поддерживают политику бренда "Made in Ukraine" и выбирают костюмы от знаменитых дизайнеров. Довольно часто в костюмах украинских дизайнеров появляются Тимур Мирошниченко, Влад Яма, Тарас Тополь, Женя Кот, Виталик Козловский, Дмитрий Ступка и другие, а также недавно для бренда снялся Alessandro Safina.

Вы можете сделать заказ онлайн или в примерочных, имеющихся в более чем 30 городах Украины. Также есть возможность посетить фирменные магазины Andreas Moskin.

Киев, ул. Антоновича, 3

Львов, ул. Франко, 45

Харьков, ул. Культуры 6

Одесса, ул. Греческая 35

Контактный номер: 0 800 331 609

фирменные магазины

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