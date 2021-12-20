Гендиректор BioNTech оценил эффективность Pfizer против Омикрона и рассказал, остановит ли вакцинация пандемию

Вакцина Pfizer от компании BioNTech способна снизить риск тяжелых последствий при заражении коронавирусом в штамме Омикрон в 20-40% случаев после второй дозы и до 70% – после третьей. При этом препарат не защищает от передачи и заражения COVID-19.

Об этом рассказал генеральный директор BioNTech Угур Шахин в интервью журналу le Monde. Будучи иммунологом он описал последствия исследований в странах Южной Африки, где впервые была обнаружена мутация.

"Конечно, мы далеки от 95% эффективности против нового штамма, к которым были близки при первоначальных вспышках пандемии. Но после третьей инъекции наша вакцина, кажется, обеспечивает 70% или 75% защиты от любой формы болезни, что по-прежнему является хорошим результатом для вакцины в целом. У меня есть основания полагать, что мы выйдем далеко за рамки этого для тяжелых форм", – указал Шахин.

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Глава фармацевтической компании добавил, что группы риска даже при получении вакцины должны соблюдать меры личной безопасности и проходить ПЦР-тесты для выявления вируса на раннем этапе. Омикрон может стать доминирующим штаммом этой зимой и ученые будут разрабатывать препарат, направленный на поражение белковых спаек именно этой формы.

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