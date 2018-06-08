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UPark Festival в Киеве, 25.07-26.07

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Этим летом UPark Festival пройдет в самом центре летнего Киева – на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

25 июля гости станут свидетелями незабываемого шоу, которое объединяет виртуальный мир Gorillaz и реальных артистов в невероятных инсталяциях с использованием фантастических свето-визуальных технологий.

26 июля на фестивале выступит Massive Attack 3D и Daddy G. Культовые британцы привезут в Киев знаменитое шоу с тонной оборудования, уникальными визуальными эффектами и лучшими музыкантами. Также во второй день фестиваля, 26 июля, впервые в Киеве презентует свой беззаботный, расслабляющий и бесконечно романтичный лайв гуру даунтемпо Bonobo.

Где: улица Михаила Грушевского, 3

Когда: 25-26 июля

Тема
Kyiv.City
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