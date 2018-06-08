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UPark Festival в Києві, 25.07-26.07

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Цього літа UPark Festival пройде в самому центрі літнього Києва - на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.

25 липня гості стануть свідками незабутнього шоу, яке об'єднує віртуальний світ Gorillaz і реальних артистів в неймовірних інсталяція з використанням фантастичних світло-візуальних технологій.

26 липня на фестивалі виступить Massive Attack 3D і Daddy G. Культові британці привезуть до Києва знамените шоу з тонною обладнання, унікальними візуальними ефектами і кращими музикантами. Також у другий день фестивалю, 26 липня, вперше в Києві презентує свій безтурботний, розслабляючий і нескінченно романтичний лайв гуру даунтемпо Bonobo.

Де: вулиця Михайла Грушевського, 3

Коли: 25-26 липня

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Kyiv.City
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