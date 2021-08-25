'Шахтер' – 'Монако': онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 25 августа, проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с французским "Монако". Подопечные Роберто Де Дзерби после гостевой победы 1:0 примут соперника в Харькове на стадионе "Металлист".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Монако. Начало встречи – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – МОНАКО

Увидеть битву за групповой этап ЛЧ можно будет благодаря видеосервису Megogo. Зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

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Кроме того, трансляцию из Харькова организовывает российский вещатель "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – МОНАКО

Фаворитом игры считаются гости. Ставки на победу монегасков в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,40.

Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 2,70.

СУДЬИ МАТЧА ШАХТЕР – МОНАКО

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет опытный Энтони Тейлор.

Помогать ему будут лайнсмены Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Роль четвертого рефери исполнит Дэвид Кут.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Самое главное, чтобы игроки привыкли играть в Харькове, потому что сам я не буду играть на поле. Главное, что они знают Харьков. Для нас ничего не менялось – мы готовились к этому матчу. У всех есть большая мотивация – и у нас, и у "Монако". Мы должны играть именно так, как умеем и знаем. Мы не должны думать о первом матче против "Монако". Завтра нужно сыграть очень важный матч и нам не нужно думать о первой встрече.

Нико Ковач, главный тренер "Монако":

– Что нужно для победы над "Шахтером"? Ответ очень прост – победить. Необходима концентрация. У нас сейчас, по сути, две команды. Первая – "Монако" в чемпионате, вторая – "Монако" в квалификации ЛЧ, которая, уверен, напомнит нам качественный коллектив прошлого сезона. Травма Трубина? Да, конечно, это плюс для нас. Он хороший голкипер, молод, но действовал отлично.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре

"Монако": Нюбель – Сидибе, Дисаси, Павлович, Желсон Мартинш, Жеан Лукас, Тчуамени, Якобс, Боада, Фолланд, Диоп

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Поединок в Монте-Карло завершился минимальной победой "Шахтера" – 1:0. Единственный мяч в середине первого тайма провел Педриньо.

Отметим, что с нового сезона в еврокубках не действует правило гостевого гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов возобновил карьеру в сборной Украины, несмотря на завершение международной карьеры после Евро-2020.