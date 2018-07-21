Львовский богатырь потянет зубами 750-тонный корабль

Львовский врач-педиатр Олег Скавыш решил оставить свое имя в самой известной Книге рекордов, потянув зубами 750-тонный исследовательский корабль.

Как пишет "КП в Украине", о рекорде украинец мечтает уже не первый год. Сейчас Олег Скавыш активно тренируется, а к осуществлению своей мечты намерен приступить в августе 2018 года.

Среди личных рекордов Олега Скавыша уже есть ряд впечатляющих силовых приемов: богатырь тащил зубами трамвай и самолет, поднимал в воздух мотоциклы. Установить новый львовянин задумал к концу лета, а тем временем тренируется в Черноморске с выбранным научно-исследовательским кораблем "Верещагин", точный вес которого составляет 746 тонн.

"Помочь с выполнением большого пакета условий Книги рекордов Гиннеса вызвались представители Национального реестра рекордов. Вот за это я переживаю, а не за рекорд – его-то я потяну, и у Украины точно будет в списке еще одно достижение. Но моя цель – Книга рекордов Гиннеса", - рассказал журналистам Скавыш.

Первые попытки потащить столь тяжелое судно зубами прошли успешно, богатырю удалось сдвинуть его с места и даже протащить пять метров, однако рекод требует 15. При этом вес корабля, выбранного украинцем, на 200 тонн превышает требования Книги рекордов Гиннеса.

С помощью нового рекорда Олег Скавыш планирует не только осуществить мечту, но и собрать деньги для больных детей или бездомных животных.

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