"КиевПрайд-2019": кто из украинских звезд вступился за ЛГБТ

Украинские звезды массово поддержали марш равенства за равные права "КиевПрайд", который прошел 23 июня в украинской столице.

Свои слова поддержки они публиковали в соцсетях, а некоторым, в частности Yuko, даже удалось сходить на марш.

За несколько дней до финального марша КиевПрайд совместно с клипмейкером и режиссером Юрием Движоном запустили инфокампанию "Боритесь – поборете!". К акции присоединились: народная артистка Ольга Сумская, посолка Великобритании в Украине Джудит Гоф, певица ЛУНА, телеведущий Майкл Щур, певица Алина Паш, травести дива Монро, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, певец PIANOBOY, телеведущая Янина Соколова, политик Светлана Залищук, певица TAYANNA, музыкальная группа YUKO, телеведущий Анатолий Анатолич, певица Злата Огневич и музыкальная группа KADNAY.

Также о поддержке и равенство заявила звездная ведущая Екатерина Осадчая: "Мы все равны! Верю, что Украина большими темпами идет к толерантности общества", - написала она в Instagram.

Майкл Щур тоже Twitter@1badzian

Офис президента также сообщил, что украинцы имеют равные права и равны перед законом, и не может быть привилегий или ограничений по цвету кожи или полу.

Ведущий Анатолич уже успел получить на орехи от фолловеров в Instagram за свою поддержку так называемой нетрадиционной любви.

В то же время многие звезды не смогли прийти на один марш. Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Билык вместе с украинскими звездами Павлом Зибровым, Виталием Козловским и Димой Коляденко находятся в Италии, где готовятся к свадьбе Алины Гросу и ее мужа Александра.

А травести-дива Монро, хотя и выразила свою поддержку, также была на свадьбе в этот день, правда в Северодонецке, Луганской области. Зато смело о своих правах кричала на марше группа Yuko.

Yuko на прайде Instagram Yuko

Instagram Yuko

Официально на марше равенства приняли участие около 8000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их оттеснила. Также неизвестный попытался прорвать колонну участников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, напоминающий взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

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