"КиївПрайд-2019": хто з українських зірок заступився за ЛГБТ

Українські зірки масово підтримали марш рівності за рівні права "КиївПрайд", який пройшов 23 червня в українській столиці.

Свої слова підтримки вони публікували в соцмережах, а декому, зокрема Yuko, навіть вдалося сходити на марш.

За кілька днів, до фінального маршу КиївПрайд спільно з кліпмейкером та режисером Юрієм Двіжоном запустили інфокампанію "Борітеся – поборете!". До акції долучилися: народна артистка Ольга Сумська, посолка Британії в Україні Джудіт Гоф, співачка ЛУНА, телеведучий Майкл Щур, співачка Аліна Паш, травесті діва Монро, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, співак PIANOBOY, телеведуча Яніна Соколова, політикиня Світлана Заліщук, співачка TAYANNA, музичний гурт YUKO, телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Злата Огневич та музичний гурт KADNAY.

Також про підтримку і рівність заявила зіркова ведуча Катерина Осадча: "Ми всі рівні! Вірю, що Україна великими темпами іде до толерантності суспільства", - написала вона в Instagram.

Майкл Щур тоже Twitter@1badzian

Офіс президента також повідомив, що українці мають рівні права і є рівними перед законом, тож не може бути привілеїв чи обмежень за кольором шкіри чи статю.

Ведучий Анатоліч уже встиг отримати на горіхи від фоловерів в Instagram за свою підтримку так званої нетрадиційної любові.

Водночас багато зірок не змогли прийти на сам марш. Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Білик разом з українськими зірками Павлом Зібровим, Віталієм Козловським і Дімою Коляденком знаходяться в Італії, де готуються до весілля Аліни Гросу та її чоловіка Олександра.

А травесті-діва Монро, хоч і висловила свою підтримку, також була на весіллі у цей день, правда у Сєвєродонецьку, Луганської області. Зате сміливо про свої права кричав на марші гурт Yuko.

Yuko на прайді Instagram Yuko

Instagram Yuko

Офіційно на марші рівності взяли участь близько 8000 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

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