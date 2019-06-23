ГоловнаНовини
МоваЯзык
КияниМедОбоз

/Події

"КиївПрайд-2019": хто з українських зірок заступився за ЛГБТ

3.2тЧитати матеріал російською

Українські зірки масово підтримали марш рівності за рівні права "КиївПрайд", який пройшов 23 червня в українській столиці.

Свої слова підтримки вони публікували в соцмережах, а декому, зокрема Yuko, навіть вдалося сходити на марш.

Новини
"Наша традиція – свобода": у Києві пройшов Марш рівності. Всі подробиці, фото і відео онлайн

За кілька днів, до фінального маршу КиївПрайд спільно з кліпмейкером та режисером Юрієм Двіжоном запустили інфокампанію "Борітеся – поборете!". До акції долучилися: народна артистка Ольга Сумська, посолка Британії в Україні Джудіт Гоф, співачка ЛУНА, телеведучий Майкл Щур, співачка Аліна Паш, травесті діва Монро, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, співак PIANOBOY, телеведуча Яніна Соколова, політикиня Світлана Заліщук, співачка TAYANNA, музичний гурт YUKO, телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Злата Огневич та музичний гурт KADNAY.

Новини
"Л*йно дірявою ложкою збирали": в мережі бурхливо обговорюють Марш рівності в Києві

Також про підтримку і рівність заявила зіркова ведуча Катерина Осадча: "Ми всі рівні! Вірю, що Україна великими темпами іде до толерантності суспільства", - написала вона в Instagram.

Майкл Щур тоже

Майкл Щур тоже

Twitter@1badzian

Офіс президента також повідомив, що українці мають рівні права і є рівними перед законом, тож не може бути привілеїв чи обмежень за кольором шкіри чи статю.

Новини
"Називали пі**ром": на Марш рівності в Києві прийшли ЛГБТ-військові

Ведучий Анатоліч уже встиг отримати на горіхи від фоловерів в Instagram за свою підтримку так званої нетрадиційної любові.

Новини
У Києві на Марші рівності спробували напасти на політика з Німеччини. Відео

Водночас багато зірок не змогли прийти на сам марш. Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Білик разом з українськими зірками Павлом Зібровим, Віталієм Козловським і Дімою Коляденком знаходяться в Італії, де готуються до весілля Аліни Гросу та її чоловіка Олександра.

А травесті-діва Монро, хоч і висловила свою підтримку, також була на весіллі у цей день, правда у Сєвєродонецьку, Луганської області. Зате сміливо про свої права кричав на марші гурт Yuko.

Yuko на прайді

Yuko на прайді

Instagram Yuko

"КиївПрайд-2019": хто з українських зірок заступився за ЛГБТ

Instagram Yuko

Офіційно на марші рівності взяли участь близько 8000 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Катя ОсадчаАнатолій АнатолічYukoKADNAYTAYANNAPianoбойЯніна СоколоваМонро
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
киевпрайд
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
11
8
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kom AV
Kom AV
Посолка это круто, новое слово в русском языке. Но почему остановились на малом, продолжили бы, исходя из вашей логики. У вас там ещё политичка Светлана Залищук оказалась. Опять же координаторша системы ООН в Украине Оснат Лубрани. Можно ещё много слов выдумать в угоду политкорректности...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
ідіоти. Цей весь "щєнячій восторг" як вітром здує, коли та збочена мразота прийде до їхніх дітей в школи і буде ВИМАГАТИ обовязкового проведення т.зв. уроків секс-освіти з показом порнографії і навчанням мастурбації (і це не страшилка, а реальність західної європи)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Украинские звезды массово поддержали марш равенства ... Ххлы, вы обязаны ими гордиться ...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel