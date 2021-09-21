'Будивельник' – 'Прометей': анонс Суперкубка Украины по баскетболу, купить билеты

В украинском баскетболе матчем за Суперкубок стартует сезон-2021/2022. Почетный трофей в столичном Дворце спорта разыграют киевский "Будивельник" и "Прометей" из Каменского.

Поединок состоится в среду, 22 сентября. Начало встречи – в 18:30.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА СУПЕРБУКОК УКРАИНЫ ПО БАСКЕТБОЛУ-2021

ГДЕ СМОТРЕТЬ БУДИВЕЛЬНИК – ПРОМЕТЕЙ

Поединок будут транслировать сразу два телеканала. В прямом эфире игру традиционно покажет XSPORT.

Кроме того, к трансляторам украинского баскетбола присоединился холдинг "1+1 Медиа". Битву за Суперкубок можно будет увидеть на канале УНИАН.

ПРОГНОЗ НА БУДИВЕЛЬНИК – ПРОМЕТЕЙ

Видео дня

Фаворитом поединка считаются "строители". Ставки на их итоговую победу принимаются с коэффициентом 1,70.

А показатели на успех их соперника достигают уровня 2,08.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Богдан Близнюк, новичок "Будивельника":

– В "Будивельнике" меня хорошо приняли. Я благодарен "Киев-Баскету" за два проведенных года в команде. Сейчас готовлюсь, догоняю ребят, ведь только присоединился к "Будивельнику".

Александр Липовый, вице-капитан "Прометея":

– Настроение хорошее – мы победили "Парму" (в финале квалификации Лиги чемпионов – ред.), а это российский клуб, поэтому победа вдвое приятнее. Сейчас готовимся к Суперкубку. Всех зрителей приглашаем на игру. Будет интересный матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стала одной из шести стран, которые официально утверждены кандидатами на проведение чемпионата Европы по баскетболу-2025.