Разыскивали пять часов: под Харьковом сбежал душевнобольной убийца

В Харьковской области из машины скорой помощи сбежал 27-летний психически больной человек, который ранее был осужден по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Инцидент произошел недалеко от поселка Новая Водолага. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

По данным правоохранителей, во время перевозки преступника, медработники сделали срочную остановку из-за нехватки горючего - тогда преступник и сбежал.

Его разыскивали пять часов с помощью кинологов со служебными собаками. Они прочесали лесные массивы района и нашли психически больного человека в районе 22.00. Преступник находился на территории села Старая Водолага.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Одесской области задержали третьего преступника, сбежавшего накануне из колонии еще с двумя осужденными.