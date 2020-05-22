С "короля контрабанды" Альперина суд снял электронный браслет – ЦПК

Суд снял с одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне, все обязательства и разрешил не носить электронный браслет.
Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook. Отмечается, что скандальное решение принял судья Сергей Мойсак.
Вадим Альперин
LIGA.net
"Поэтому Альперина "держит" только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – говорится в сообщении.
По данным ЦПК, ранее судья Мойсак "прославился" еще несколькими неоднозначными действиями. Так, он, назначил залог всего в 5 млн грн для гендиректора "Укрбуда" Максима Микитася, а также отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (впоследствии апелляция все-таки стянула 35 млн грн).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине при попытке раскрыть масштабной схемы контрабанды 26 ноября был арестован один из возможных ее участников – заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним были задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.
Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. Президент Владимир Зеленский просил помощи в поимке "короля контрабанды".
27 ноября НАБУ задержало Альперина в помещении САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом. Момент задержания попал на видео.
Президент Зеленский похвалил детективов НАБУ за задержание "короля контрабанды", заявив, что они сделали подарок всей стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Альперину.
29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.
2 декабря Альперин внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.
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