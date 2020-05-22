С "короля контрабанды" Альперина суд снял электронный браслет – ЦПК

В начале декабря он вышел из СИЗО под залог в 70 млн грн, хотя прокуроры САП просили об аресте с залогом более 280 млн грн

Вадима Альперина подозревают в создании ОПГ, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки

Суд снял с одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне, все обязательства и разрешил не носить электронный браслет.

Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook. Отмечается, что скандальное решение принял судья Сергей Мойсак.

Вадим Альперин LIGA.net

"Поэтому Альперина "держит" только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – говорится в сообщении.

По данным ЦПК, ранее судья Мойсак "прославился" еще несколькими неоднозначными действиями. Так, он, назначил залог всего в 5 млн грн для гендиректора "Укрбуда" Максима Микитася, а также отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (впоследствии апелляция все-таки стянула 35 млн грн).

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