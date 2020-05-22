З "короля контрабанди" Альперіна суд зняв електронний браслет – ЦПК

На початку грудня він вийшов з СІЗО під заставу в 70 млн грн, хоча прокурори САП просили про арешт із заставою більш 280 млн грн

Вадима Альперіна підозрюють в створенні ОЗУ, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатомільйонних збитків

Суд зняв з одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці, всі зобов'язання і дозволив не носити електронний браслет.

Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції в Facebook. Відзначається, що скандальне рішення ухвалив суддя Сергій Мойсак.

Вадим Альперін LIGA.net

"Тому Альперіна "тримає" тільки застава. Хоча, який сенс в заставі, якщо Альперін зможе відкрито спілкуватися зі співучасниками і тиснути на свідків, фальсифікувати докази та їздити відпочивати за кордон. І навіть не повертатися звідти", – йдеться в повідомленні.

За даними ЦПК, раніше суддя Мойсак "прославився" ще кількома неоднозначними вчинками. Так, він, призначив заставу всього в 5 млн грн для гендиректора "Укрбуду" Максима Микитася, а також відмовився стягувати заставу з Альперіна за приховування паспорта Ізраїлю (згодом апеляція все-таки стягнула 35 млн грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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