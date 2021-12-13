Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским

Слухи об интимных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и его тогдашней пресс-секретарем Юлией Мендель были "атакой на главную чету государства". Отношения главы государства и сотрудницы ОП были исключительно профессиональными.

Об этом Мендель заявила в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL. "У нас с ним не было личностных отношений. У нас были профессиональные отношения", – подчеркнула она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Мендель назвала распространение таких слухов информационной атакой, направленной против супругов Владимира и Елены Зеленской. При этом пресс-секретаря использовали как "объект".

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"То, что была создана такая огромная атака относительно возможности других отношений – это атака не на меня, но я была объектом, который использовали. Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать", – заметила она.

Мендель также ответила на вопрос о том, какому мужчине принадлежит рука, лежащая на ее плече на одном из новых фото.

"У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука Ахметова, рука целой плеяды политиков", – заметилаона.

В то же время бывшая пресс-секретарь президента пообещала, что "в течение нескольких месяцев" раскроет имя этого мужчины. По ее словам, "это в известной степени публичное лицо" и ее любимый.

Напомним, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL Юлия Мендель рассказала о хейте, зависти коллег и непростой судьбе женщины в украинской политике.