Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским

Татьяна Гайжевская
Сплетни
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Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским

Слухи об интимных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и его тогдашней пресс-секретарем Юлией Мендель были "атакой на главную чету государства". Отношения главы государства и сотрудницы ОП были исключительно профессиональными.

Об этом Мендель заявила в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL. "У нас с ним не было личностных отношений. У нас были профессиональные отношения", – подчеркнула она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Мендель назвала распространение таких слухов информационной атакой, направленной против супругов Владимира и Елены Зеленской. При этом пресс-секретаря использовали как "объект".

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"То, что была создана такая огромная атака относительно возможности других отношений – это атака не на меня, но я была объектом, который использовали. Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать", – заметила она.

Мендель также ответила на вопрос о том, какому мужчине принадлежит рука, лежащая на ее плече на одном из новых фото.

Юлия Мендель с любимым мужчиной.

"У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука Ахметова, рука целой плеяды политиков", – заметилаона.

В то же время бывшая пресс-секретарь президента пообещала, что "в течение нескольких месяцев" раскроет имя этого мужчины. По ее словам, "это в известной степени публичное лицо" и ее любимый.

Напомним, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL Юлия Мендель рассказала о хейте, зависти коллег и непростой судьбе женщины в украинской политике.

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