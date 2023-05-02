Втрое меньше, чем было: в ГПСУ сообщили, сколько российских военных осталось в Беларуси

На территории Беларуси вблизи границ с Украиной в несколько раз уменьшилось количество военных страны-агрессора России. Теперь там находятся около 2800 российских оккупантов.

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Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 1 мая. По его словам, еще несколько месяцев назад солдат России там было в разы больше.

Речь идет о 10-11 тысячах российских военных на границе.

"Раньше, по нашим данным, их там было около 10-11 тысяч. В настоящее время это около 2 800 военнослужащих", – сообщил он.

Демченко уточнил, что российские военные привлечены на полигонах для обучения, а после завершения подготовки РФ отправляет их обратно в Россию, после чего в зону боевых действий на восток Украины.

Отметим, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в начале апреля заверил: северные рубежи Украины полностью под контролем украинской армии. Разведка проводит тщательный мониторинг боевой готовности армии Беларуси.

По его словам, вражеских провокаций на границе с Беларусью по состоянию на 1 апреля зафиксировано не было. Украинские защитники следят за действиями русских и белорусских военнослужащих.

В то же время в ГУР МО Украины отметили, что РФ хотела бы втянуть Беларусь в войну против Украины, но пока нет признаков, что ей это удастся сделать в ближайшее время. Режим Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко прибыл с визитом в город Ветка на территории Гомельской области, граничащий с Украиной. Он приехал взбодрить население и заверить его в том, что воевать он вроде бы не хочет.

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