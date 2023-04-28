'Я воевать не хочу': Лукашенко цинично 'забыл', как способствует российской агрессии против Украины. Видео

Так называемый лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в город Ветку на территории Гомельской области, граничащей с Украиной. Он приехал подбодрить население и заверить их в том, что воевать он якобы не хочет.

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Постановочную встречу с горожанами, которые буквально молятся на диктатора, опубликовали СМИ, подконтрольные Минску. Среди прочих – украинка, получившая белорусский паспорт и по этому случаю "благодарна по гроб жизни" Лукашенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы так хотим здесь жить, и чтобы внуки наши здесь росли. Хотим пожелать вам здоровья, и еще править много лет. А нам всем – мира!" – наперебой голосят "сторонники" самопровозглашенного лидера.

"Ну будет мир. Я воевать не хочу", – отрезал Лукашенко, который давно предоставил свою территорию для нанесения ударов захватчиками по украинским городам.

Ранее Лукашенко сделал циничное заявление о протестах, которые вспыхнули в крупнейших городах республики в 2020 году, после президентских выборов. Диктатор сказал, что если бы тогда не захватил власть, то в Беларуси сейчас "было бы хуже, чем в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля террорист из квазиреспублики ДНР Пушилин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко. Непризнанный президент Беларуси поинтересовался ситуацией на фронте и предложил помощь Донецку, как "самому сложному" его участку.

В Киеве немедленно отреагировали на этот эксцесс и отозвали своего посла из Беларуси. МИД Украины решительно осуждает просепаратистскую позицию самозванного президента.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.