Северные рубежи полностью под контролем ВСУ: Наев о проверке боевой готовности в Беларуси и ситуации на границе
Северные рубежи Украины полностью под контролем Вооруженных сил нашей страны. Украинская разведка ведет тщательный мониторинг боевой готовности армии Беларуси.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Командования Объединенных сил ВС Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", – заявил Наев.
Он подчеркнул, что у разведки есть вся информация о шагах армии Беларуси.
"Мы владеем полностью информацией касательно перемещения вооружения и военной техники в рамках упомянутой проверки", – добавил военный.
По словам генерал-лейтенанта, украинские защитники всегда готовы приступить к обороне и сдерживанию противника.
"Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", – подчеркнул он.
Отметим, 3 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих Вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта должно было быть временно ограничено.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев заверил, что ситуация на севере Украины контролируется Силами обороны, вражеских провокаций на границе с Беларусью по состоянию на 1 апреля зафиксировано не было. Украинские защитники следят за действиями российских и беларуских военнослужащих.
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