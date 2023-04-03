Северные рубежи полностью под контролем ВСУ: Наев о проверке боевой готовности в Беларуси и ситуации на границе

Северные рубежи Украины полностью под контролем Вооруженных сил нашей страны. Украинская разведка ведет тщательный мониторинг боевой готовности армии Беларуси.

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Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Командования Объединенных сил ВС Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", – заявил Наев.

Он подчеркнул, что у разведки есть вся информация о шагах армии Беларуси.

"Мы владеем полностью информацией касательно перемещения вооружения и военной техники в рамках упомянутой проверки", – добавил военный.

По словам генерал-лейтенанта, украинские защитники всегда готовы приступить к обороне и сдерживанию противника.

"Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", – подчеркнул он.

Отметим, 3 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих Вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта должно было быть временно ограничено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев заверил, что ситуация на севере Украины контролируется Силами обороны, вражеских провокаций на границе с Беларусью по состоянию на 1 апреля зафиксировано не было. Украинские защитники следят за действиями российских и беларуских военнослужащих.

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